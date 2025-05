Cameroun : le gouvernement précise le poids des charges autorisées aux gros porteurs

Dans un communiqué de presse signé le 27 mai 2025, Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics revient sur les dispositions légales de ceci.

Dans une note signée le 27 mai 2025, Emmanuel Nganou Djoumessi rappelle à l’ensemble des usagers, transporteurs et camionneurs du réseau routier national les dispositions de la Loi N°2022/7002 du 27 avril 2022, portant Protection du Patrimoine Routier National, fixant la charge maximale autorisée à l’essieu à 50 tonnes. Il invite de ce fait tous les acteurs concernés à se conformer strictement à cette réglementation.

De ce fait, il exhorte les autorités compétentes en charge des stations de pesage à veiller à son application rigoureuse sur l’ensemble du territoire et insiste sur l’importance de la collaboration de tous et de chacun pour préserver le patrimoine routier national. Il en appelle de ce fait à l’esprit citoyen des usagers en général et des transporteurs en particulier, afin d’éviter les surcharges à l’origine des dégradations précoces des chaussées et de risques accrus pour la sécurité routière.

Le Ministre des Travaux Publics rappelle en outre que les limites maximales des charges autorisées sont les suivantes : 13 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux simples du véhicule ; 21 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux doubles du véhicule ; 27 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux triples du véhicule ; 50 tonnes pour un ensemble routier articulé comprenant un tracteur, une semi-remorque, une ou plusieurs remorques.

S’agissant des gabarits, les longueurs maximales sont les suivantes : 12 mètres pour un véhicule isolé;

15,50 mètres pour un ensemble articulé ; 18 mètres pour un train routier. La hauteur maximale quant à elle est de 4 mètres.

« Ces dispositions visent à renforcer la durabilité du réseau routier et à garantir la sécurité de tous les usagers », souligne le ministre.e