Cameroun : le MANIDEM accuse le colonel Jean Pierre Otoulou de mettre la vie d’Anicet Ekane en danger

Le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie dénonce la confiscation des appareils de soins médicaux de son président Anicet Ekane qui est en détention au service central des recherches judiciaires à Yaoundé.

Depuis la soirée du 24 octobre 2025, les appareils de soins médicaux dont un extracteur d’oxygène facilitant la respiration à Anicet Ekane « sont bloqués » dans sa voiture. Celle-ci est « sous séquestre dans les locaux du groupement de la gendarmerie de Douala, indique le Manidem dans une sortie en date du 21 novembre 2025. Sortie dans laquelle le parti politique qui a soutenu la candidature de Issa Tchiroma Bakary à la présidentielle signale que ce blocage « met gravement en danger la vie d’Anicet Ekane » dans la mesure où l’extracteur d’oxygène dont il est question lui permet de « trouver une respiration normale ».

La formation politique prend l’opinion à témoin face à la « violation flagrante des droits humains et met en garde les autorités ». Considérant cet acte comme « une mise à mort programmée », le Manidem insiste pour dénoncer « l’arrestation sauvage » d’Anicet Ekane, de Florence Aimée Titcho ainsi que de tous les autres soutiens de Issa Tchiroma Bakary. Par le biais de son bureau politique, le Manidem rappelle que l’action des avocats engagés en faveur de la libération de ces appareils médicaux n’a pas abouti.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





En effet, Me Hippolyte MELI a saisi par correspondance le colonel commandant de la légion de gendarmerie du Littoral pour réclamer l’extracteur d’oxygène et les accessoires d’Anicet Ekane, lesquels sont confisqués à la légion. Dans la correspondance, l’homme de droit a précisé que l’homme politique est « extrato-oxygéno-dépendant » et hospitalisé au centre médical de la gendarmerie nationale. Selon l’avocat, les appareils objet de réclamation sont « posés sur le siège arrière de son véhicule confisqué et conservé dans la cour » de la légion. Il était demandé au commandant de la Légion de libérer ces appareils et de les « acheminer entre les mains de ses médecins soignants ». Le but étant de les remettre à la disposition du malade après les tests de vérification de fonctionnalité.

Pour rappel, Anicet Ekane a été arrêté dans le cadre de la répression de la revendication de la victoire d’Issa Tchiroma Bakary, candidat que son parti soutenait à l’élection présidentielle. Le président du Manidem et leader de l’Union pour le changement (UPC2025) continue de soutenir que le candidat consensuel qu’ils ont désigné a remporté l’élection. Il est considéré par ses camarades comme l’un des détenus politiques en faveur desquels ils demandent la libération sans conditions.