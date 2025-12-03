Cameroun : le Minat entend créer de nouveaux départements et arrondissements

L’actualisation de la carte administrative du Cameroun s’inscrit dans une logique de renforcement de la gouvernance locale.

Dans une note diffusée le 2 décembre 2025, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji appelle les gouverneurs à bien vouloir faire parvenir, des propositions pour la création de nouveaux départements et arrondissements, dans une perspective d’actualisation de la carte administrative du Cameroun.

Le MINAT précise que ces propositions doivent être accompagnées de limites précises et s’appuyer sur plusieurs critères objectifs ; la taille de la population des unités existantes et futures ; l’étendue des unités administratives mères et des unités à créer ; la distance entre unités à créer et unités mères, les activités économiques, sociales et culturelles entre autres.

La disponibilité immédiate d’infrastructures pouvant accueillir les premiers services de base : bureaux et résidences des autorités administratives et responsables FMO sont également des éléments stratégiques à prendre en compte lors de la soumission des propositions.

Le ministre insiste sur le caractère urgent et particulièrement important de cette demande, afin de permettre une planification efficace du territoire national et un renforcement de l’administration locale.

En effet, le Cameroun compte actuellement 10 régions et 58 départements, subdivisés en 360 arrondissements. L’actualisation visée de la carte administrative du pays, de source interne, ambitionne notamment à répondre à l’évolution démographique au Cameroun et aux besoins de développement territorial du pays. « En optimisant la gestion des services publics et le maillage administratif, cette démarche s’inscrit dans un contexte de renforcement de la sécurité et de la gouvernance locale », explique Stella Ekoro, celcom Minat.