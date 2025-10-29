Cameroun : le ministre de la Santé condamne les attaques contre les ambulances

Manaouda Malachie déplore les entraves aux secours déployés en faveur des populations.

Des ambulances mobilisées pour porter secours aux populations font l’objet de graves actes d’incivisme de la part des individus mus par la violence dans différentes localités du territoire national. C’est du moins, ce que déplore le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda, dans un communiqué rendu public le 29 octobre 2025. Le ministre « condamne avec la plus grande fermeté ces entraves à la sécurité sanitaire des populations ». Selon lui, « ces attitudes irresponsables sont contraires aux valeurs humaines et compromettent l’offre de soins d’urgence ».

La condamnation est faite au moment où les manifestations violentes sont en cours au pays. Certaines personnes expriment leur colère en exhibant une certaine hostilité à l’encontre des biens publics. Pourtant, rappelle le ministre, les véhicules de secours sont neutres et apolitiques. Ils sont mobilisés pour sauver des vies sans distinction. Ainsi le ministre appelle-t-il les populations au calme au civisme, à la solidarité et au respect de la dignité humaine.

Dans sa communication, le ministre de la Santé publique dit réaffirmer l’engagement du gouvernement à assurer la continuité des soins, la protection des malades ainsi que la sécurité des soignants.