Cameroun : le ministre Issa Tchiroma Bakary sur le point de quitter le gouvernement

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle aurait déposé sa lettre de démission après avoir servi dans trois départements ministériels dont deux consécutifs.

À trois mois de l’élection présidentielle au Cameroun, une figure emblématique de la scène politique nationale annonce son intention de quitter le gouvernement. Issa Tchiroma Bakary ne serait plus ministre de l’Emploi et de la Formation professionnel s’il s’en tient à son intention malgré l’opposition du chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute. Lors de l’élection présidentielle qui s’annonce, il ne serait plus allié au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti qu’il a soutenu à travers une alliance avec son propre parti depuis des décennies, une alliance qui l’a conduit à faire équipe au gouvernement avec les militants et cadres du parti au pouvoir.

Il a occupé le dernier département ministériel depuis le 04 janvier 2019, date à laquelle le président Paul Biya a nommé le gouvernement Joseph Dion Ngute, après l’élection présidentielle du 07 octobre 2018 qu’il venait de remporter avec 71,28% des suffrages. Pendant six ans et cinq mois, le natif de Garoua dans la région du Nord, ingénieur ferroviaire, a travaillé à faire de la formation professionnelle un levier majeur pour le développement du Cameroun.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Avant d’hériter de ce poste ministériel en 2019, Issa Tchiroma, opposant farouche des années 1990 a trôné au ministère de la communication entre le 30 juin 2009 et le 04 janvier 2019 dans le gouvernement de Philémon Yang. Pendant neuf ans et six mois, l’allié du président Paul Biya depuis 1992 a été porte-parole du gouvernement, défendant bec et ongles le système gouvernant et surtout le chef de l’Etat.

Le président du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) est entré au gouvernement en 1992. Il est alors nommé ministre pour la première fois le 27 novembre 1992 à l’issue de l’élection présidentielle du 11 octobre de la même année qui voyait l’élection du président Paul Biya avec 39,98% des voix contre 35,97% pour Ni John Fru Ndi. Il sera le patron du département ministériel en charge des Transports jusqu’au 19 septembre 1996. Son entrée au gouvernement vient après des années de bataille politique au sein de l’opposition dans le cadre des luttes pour les libertés au Cameroun.