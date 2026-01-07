Cameroun : le Minsanté inaugure le centre d’hémodialyse de l’Hôpital de référence de Sangmélima

Le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda, a coupé le ruban symbolique le 06 janvier après avoir présenté les atouts de ce centre d’hémodialyse pour les populations.

C’est un symbole de soulagement qui se lève pour les personnes souffrant de maladies rénales chroniques dans le département du Dja-et-Lobo et environs. Le centre d’hémodialyse de l’Hôpital de référence de Sangmélima peut désormais les recevoir pour des sessions de dialyse. Le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda, a procédé à sa mise en service officielle le mardi 06 janvier 2026.

D’une capacité de six lits, ce centre est équipé de six générateurs de dialyse dont deux pour la salle VIP, d’une salle de traitement d’eau dotée de trois bombonnes et de systèmes de filtration, d’un magasin de stockage des kits et consommables et d’un groupe électrogène de 150 KVA.

Sa mise en fonction, se fait dans un contexte de l’amélioration de l’accès aux soins et services de santé de qualité au Cameroun ainsi que de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Selon le ministre de la Santé publique, « avec cette couverture, les patients de la localité, et de partout ailleurs, ne débourseront que 15 000 FCFA pour leurs séances de dialyse annuelle, mais également, n’auront plus à parcourir des centaines de kilomètres pour bénéficier des soins spécialisés qu’offre ce centre ».

Pour ces différents avantages, le maire de la ville de Sangmélima, Dominique Noah a trouvé en l’ouverture de ce centre, « un acte fort », « l’espérance d’une santé pour tous, sans discrimination ». Il en a profité pour relever les attentes des populations de sa commune en matière de santé publique. Il s’agit entre autres du renforcement des ressources humaines, la réhabilitation de l’hôpital de district de Sangmélima, la transformation de l’hôpital de référence en hôpital général.