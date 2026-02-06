Cameroun : le parlement convoqué en session élective le 10 mars 2026

Le Sénat et l’Assemblée nationale seront réunis en session ordinaire dès le 10 mars prochain, session au cours de laquelle les bureaux des différentes chambres seront renouvelés.

Les députés et sénateurs retrouvent leurs hémicycles respectifs le 10 mars 2026 pour le début de la première session ordinaire de l’année législative. Un arrêté du bureau du Sénat en date du 05 février 2026 convoque la chambre haute pour le début de la session à 16 heures. Dans les habitudes du parlement camerounais, la session débute le même jour à l’Assemblée nationale à 11 heures. La session de 30 jours qui s’ouvre dans un mois sera consacrée pour l’essentiel au renouvellement des bureaux des deux institutions parlementaires, leurs mandats étant achevé.

Le président du Sénat Marcel Niat Njifenji, président du bureau du Sénat depuis 2013 est sans doute partant pour un autre mandat à la tête de l’institution. Ces derniers temps, bien qu’il soit pour la plupart des cas représenté par le premier vice-président du Sénat, il est en activité et souvent aperçu de temps en temps. Cavaye Yeguie Djibril, président de l’Assemblée nationale depuis 1992 a été en ce début d’année au cœur de l’actualité en raison de son absence remarquée aux cérémonies de présentation des vœux de nouvel an. Sans communication de sa part ni de son cabinet sur les raisons, les soupçons de cette absence ont convergé vers son état de santé. Mais, il est sans doute, comme les années antérieures, partant aussi pour un nouveau mandat à la tête de l’Assemblée nationale.

En attendant que les choses se précisent, la session s’annonce au moment où l’opinion attend la convocation du corps électoral en vue des élections législatives et municipales. Élections au terme desquelles l’Assemblée nationale sera intégralement renouvelée. Elle qui a perdu près d’une vingtaine de membres depuis le début de la législature qui court jusqu’au 30 mars prochain à la faveur de loi de juillet 2024 portant prorogation du mandat des députés. Parmi ces députés qui sont décédés, figure la doyenne d’âge Laurentine Koa Mfegue. La session de mars connaitra un nouveau doyen d’âge qui va présider le bureau provisoire, lequel conduira l’élection du nouveau bureau définitif qui pourra demander des comptes aux membres du gouvernement et continuer à voter les lois.