Cameroun : le PCRN condamne des appels au génocide contre le peuple Bulu

Cette indignation est contenue dans un communiqué rendu public par Anne Feconde Noah, porte-parole de Cabral Libii, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale.

« Le Parti Camerounais Pour la Réconciliation Nationale a pris connaissance de nombreuses vidéos et de publications écrites, devenues virales sur les réseaux sociaux, dans lesquelles plusieurs compatriotes appellent au génocide de la Communauté Bulu, dont est originaire le Président de La République Paul BIYA.

Les auteurs de ces déclarations scandaleuses demandent à d’autres compatriotes de « limer les machettes, d’acheter des armes, et de cibler les personnes d’origine Bulus », avec moults précisions sur la mise en œuvre de ce projet génocidaire.

Le Parti Camerounais Pour La Réconciliation Nationale, condamne sans réserve ces propos xénophobes, incitant à la haine tribale et à la décimation d’une ethnie de notre Pays.

L’opposition politique, légitimement exprimée contre la Politique du Président Paul BIYA et son Régime du Renouveau, ne saurait ni expliquer, ni justifier cette déferlante de haine.

Le Parti Camerounais pour La Réconciliation Nationale invite chaque citoyen à la dénonciation systématique de tels comportements dans son environnement, afin que la démocratisation des appels aux génocides en vogue sur les réseaux sociaux depuis l’année 2017 cesse.

Le Parti Camerounais Pour La Réconciliation Nationale reste convaincu de la nécessité impérieuse pour les communautés qui forment la Nation Camerounaise, de préserver le vivre ensemble, à travers une meilleure connaissance de l’autre, la compréhension, le respect et l’acceptation mutuels .Ces communautés qui se sont imbriquées les unes et les autres par des alliances matrimoniales, professionnelles, amicales etc, constituent désormais des entités interdépendantes, pour l’Intérêt Supérieur de La République.

Le pacte républicain en matière électorale consistant à proclamer Président de La République le Candidat qui obtient le plus grand nombre de votes, le Parti Camerounais Pour La Réconciliation Nationale invite chaque militant à s’investir dans la vulgarisation de l’offre politique de son candidat, pour une campagne électorale plus saine.

Anne Féconde NOAH

Porte-Parole de Cabral LIBII »