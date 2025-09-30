Cameroun : le Premier ministre inaugure le nouvel immeuble siège du ministère des Travaux publics

Au nom du président de la République, le chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, procède ce 30 septembre à la mise en service officiel du complexe.

Plus de 10 ans après le lancement des travaux de construction, le nouvel immeuble siège du ministère des Travaux publics est prêt pour l’usage. Le Premier ministre coupe le ruban symbolique marquant l’inauguration du complexe ce jour au nouveau centre administratif du quartier Etoudi à Yaoundé. Erigé sur une superficie de 15 232 m2, pour une superficie totale bâtie de 15 830 m2, le complexe comprend quatre bâtiments A, B, C et D.

Le bâtiment A est construit sur une superficie de 516,24 mètres carrés et comprend 13 étages. Le bâtiment B s’étend sur une superficie de 536,24 mètres et comporte 7 étages. Le bâtiment C quant à lui occupe une superficie de 536,24 mètres carrés et compte 07 étages. Le bâtiment D comprend six étages et est bâti sur une superficie de 267,37 mètres carrés.

L’ensemble du complexe comprend au moins 307 bureaux, une salle de conférence de 124 places, une bibliothèque livre/ multimédia de 166 mètres carrées, deux salles de commission, une salle de sport, un restaurant des locaux archives de surface et près d’une dizaine de salles de réunion.

Financés par le budget d’investissement public (BIP), le chantier a mobilisé l’expertise du groupement de bureaux d’étude technique INTEGC SARL/ BUBAN NGU DESCO/ AFRIKAN METHOD SARL. Pour la maitrise d’œuvre, d’un contrôle qualité assuré par APAVE et de l’entreprise des travaux Sinohydro.

Les travaux ont été freiné par des manquements liés au non-respect des engagements de certains sous-traitants, entreprises locales qui ont tardé à réaliser leurs prestations ou à livrer des équipements. D’autres avaient disparu avec l’argent décaissé pour l’évolution des travaux de construction.