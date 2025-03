Cameroun : le Rdpc fête ses 40 ans avec un bilan mitigé

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a 40 ans de vie ce 24 mars 2024. Les militantes et militants du parti tiennent des meetings sur l’ensemble du territoire et au-delà pour célébrer l’anniversaire.

Les 360 sections que compte le Rdpc au Cameroun et ses 17 sections instaurées à l’étranger fêtent les 40 ans de vie du parti politique. Le 24 mars 1985 au congrès de Bamenda, l’Union nationale du Cameroun disparait au profit du Rdpc à l’initiative du président Paul Biya, nouveau président de la République du Cameroun. Né dans le contexte de parti unique, le parti du flambeau ardent va évoluer jusqu’en 1990 avant de connaître la concurrence politique. Le parti s’en sortira avec difficultés lors des premières élections sous le multipartisme en 1992. Il obtient 88 députés sur 180, l’opposition remporte la majorité.

A la présidentielle du 11 octobre 1992, le candidat du Rdpc, Paul Biya, est déclaré vainqueur avec 39% de suffrages contre 35% pour son challenger Ni John Fru Ndi. Les dirigeants, cadres et militants travaillent dur pour gagner la place de parti majoritaire au Parlement, parti qui gouverne le pays depuis sa création. 40 ans après, le parti est majoritaire au Parlement, dans les conseils municipaux et régionaux. Le parti est à la tête du pays.

Il se félicite d’avoir apporté la démocratie au pays. Elle se manifeste par la floraison de partis politiques, des organes de presse qui marquent la liberté d’expression et d’opinions. Le parti se vante aussi d’avoir consolidé la paix au Cameroun et croit accompagner le gouvernement dans l’amélioration des conditions de vie des populations camerounaises. Le parti « développe une vision claire et préconise une dynamique positive et un renouveau permanent du vécu social, du vivre ensemble et du développement national, avec pour fondements la paix, l’unité et l’intégration nationales, la stabilité et l’intérêt supérieur de notre pays et pour objectif principal l’amélioration continue de la qualité de vie des populations », déclare le Secrétaire général du Comité central du parti, Jean Nkuete.

Cependant, les Camerounais dans la majorité continuent de souffrir des problèmes les plus basiques comme l’accès à l’eau potable, le déficit énergétique. Les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. La mal gouvernance bat son plein avec une corruption inquiétante et persistante, le détournement de deniers publics. Le chômage et aujourd’hui l’on observe la montée des discours de haine et du tribalisme, les manifestations du repli identitaire. Les crises déchirent encore les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord. La rigueur et la moralisation, chantier de base du président Paul Biya, demeurent inachevées.

Ainsi, le parti du flambeau ardent est face à ses responsabilités, avec à la clé le rajeunissement des effectifs du parti et des institutions de la République. L’amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens, l’éducation et la maîtrise des crises sécuritaires en cours interpellent le parti. Au moment où s’annonce l’élection présidentielle, le parti se mobilise pour assurer la victoire de son leader. Il ne doit pas oublier de se réconcilier avec le peuple camerounais qui souffre du fait de ses manquements.