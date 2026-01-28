Cameroun : le sénateur Sylvestre Ngouchinghe porte plainte contre Vincent Sosthène Fouda

Le sénateur et patron des poissonneries Congelcam a saisi le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif pour « propagation de fausses nouvelles » et bien d’autres chefs d’accusation.

Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 27 janvier 2026 au greffe du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Le plaignant, le sénateur et homme d’affaires Sylvestre Ngouchinghe, saisit la juridiction à l’effet d’ouvrir une information judiciaire contre Vincent Sosthène Fouda, un nom renvoyant à un compte sur Facebook et qui pourrait coïncider avec l’homme politique bien connu. Le parlementaire énumère plusieurs chefs d’accusation à son encontre.

D’abord, il invoque la « propagation de fausses nouvelles par voie de communications électroniques ou d’un système d’information ». Et relève les indices sur Facebook faisant état d’une supposée implication du sénateur dans l’assassinat survenu entre le 06 et le 07 janvier 2026 à Yaoundé de Marie Louise Mballa Ntsama, épouse Montreuil. Vincent Sosthène Fouda l’aurait aussi qualifié de principal suspect dans cet assassinat qui aurait suivi un achat de terrain auprès de la famille de la défunte. Dans cette affaire, il a demandé la levée de l’immunité du sénateur pour qu’il soit poursuivi en justice et a assuré de détenir des preuves de ses déclarations.

Ensuite, en raison de la série d’accusations faite par Vincent Sosthène Fouda sur Facebook, le sénateur et membre du bureau du Sénat saisit la justice pour « outrages aux corps constitués et aux fonctionnaires », infraction punie par l’article 154 du Code pénal.

Enfin, la même personne est attaquée au tribunal pour « diffamation » en raison de l’atteinte à l’honneur et à la considération de l’homme d’affaires.

Sylvestre Ngouchinghe demande au juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire pour que le mis en cause réponde de ses actes sur la base des articles 74 et 78-1 de la loi de 2010 sur la cyber sécurité et la cyber criminalité ainsi que des articles 154 et 305 du Code pénal.