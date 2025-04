Cameroun : l’entreprise Malgache Axian Telecom veut racheter Nexttel

Axian Telecom envisage le rachat de Nexttel Cameroun après une décennie de difficultés pour l’opérateur.

Agréé en 2012, Nexttel, 3e opérateur du pays, totalisait déjà 3,2 millions d’abonnés à peine 3 ans plus tard. Ceci, pour avoir réussi à pénétrer le marché de la connectivité, en étant le premier opérateur à lancer la 3G au Cameroun. Pourtant un conflit entre le vietnamien Viettel Global qui contrôle 70% des parts de la société et le milliardaire camerounais Baba Danpullo, qui détient 30% des parts va entamer une série de crise qui va mettre en difficultés l’entreprise.

Cette opération stratégique intervient donc après plusieurs années de difficultés internes pour Nexttel, qui a officiellement déclaré faillite en 2023, mettant fin à une décennie de présence sur le marché. L’opérateur, déjà affaibli par des conflits entre actionnaires et une gestion inefficace, n’a pas réussi à concurrencer les géants MTN et Orange.

En 2024, la presse annonçait qu’un groupe d’investisseurs américains était intéressé par cette compagnie de télécommunications. Ceci sans suite.

Aujourd’hui, l’entreprise pourrait avoir une seconde vie si l’entente entre le Malgache Axian Telecom et Nexttel Cameroun aboutissait. D’ailleurs, cette acquisition pourrait revitaliser le marché camerounais des télécommunications en apportant une nouvelle concurrence à MTN et Orange.

L’acquisition de Nexttel par Axian Telecom permettrait au groupe malgache d’étendre sa présence en Afrique centrale et de relancer l’opérateur camerounais grâce à de nouveaux investissements et à une gestion plus professionnelle. Axian, déjà bien implanté sur d’autres marchés africains, pourrait revitaliser Nexttel en lui apportant des infrastructures modernes et des offres plus compétitives.

Cependant, des obstacles juridiques et réglementaires restent à surmonter pour que la transaction se concrétise. Le soutien du gouvernement camerounais et la résolution des conflits internes de Nexttel seront des facteurs clés. Si cette acquisition se concrétise, elle pourrait remodeler le paysage des télécommunications au Cameroun et renforcer la concurrence dans un secteur en pleine évolution.