Cameroun : Léopold Bessiping saisit le processus électoral pour exposer ses frustrations professionnelles

Le président du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l’économie (RFERE) ne sera pas candidat à l’élection présidentielle. Mais le gouvernement annonce la régularisation de sa situation salariale.

Le gouvernement camerounais s’engage à régulariser la situation salariale de Léopold Bessiping, professeur des lycées d’enseignement général à la retraite. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE, l’a reçu en audience ce 06 août 2025 pour échanger sur sa situation professionnelle. Au terme de l’audience, l’ancien agent de l’Etat a assuré d’être satisfait sur le plan professionnel. Des dispositions sont prises pour examiner en profondeur son cas et le rétablir dans ses droits. Dans ce sillage, le ministre des Finances Louis Paul Motaze le convie à se présenter le lundi 11 août 2025 à la direction de la dépense, de personnels et des pensions pour affaire le concernant.

Léopold Bessiping réclame le salaire impayé pour plusieurs années de travail. Il aurait servi l’Etat pendant 35 ans en qualité d’enseignant. Il est admis à faire valoir ses droits à la retraite au moment où il est surveillant général au Lycée de Penka-Michel. Bien avant d’être affecté dans sa région natale à l’Ouest, il a servi dans la région de l’Extrême-Nord après sa sortie de l’Ecole normale en 1990. Né en 1964, le papa de deux enfants a connu une suspension de salaire au cours de sa carrière. Il affirme avoir « passé des années sans salaire » et lorsqu’on « a constaté que je travaillais pour rien, on a rétabli. Mais on ne m’a pas fait le rappel. Donc, le Trésor a déjà suffisamment mon argent. Avec les intérêts qu’ils me doivent, je ne peux pas venir ajouter de l’argent sur l’argent », a-t-il déclaré après avoir déposé sa candidature à la présidentielle à la direction générale des élections à Yaoundé.

Léopold Bessiping saisit cette occasion pour signaler que son cas traîne depuis des années dans un tribunal et tarde à connaître un dénouement. Il s’est appuyé sur son parti créé en 1997 et légalisé en 1998 pour se faire connaître du grand public en déposant un dossier de candidature à la présidentielle le 21 juillet 2025. Le Conseil électoral rejette sa candidature le 26 juillet. Les motifs sont nombreux. Plusieurs pièces manquent dans le dossier. À l’évidence, il y a le défaut de la caution de 30 millions. Le même jour, il dépose un recours au Conseil constitutionnel en vue de la reconsidération de sa candidature. Le 04 août, le Conseil déclare son recours irrecevable.

Avant cette étape, le cas du candidat a retenu l’attention des médias et des internautes. Ils ont assuré le relai de sa réclamation suscitant la réaction du gouvernement. Ce 06 juin, Léopold Bessiping a fait la rencontre du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Une rencontre obtenue au bout de son courage et de sa détermination qui augure une suite favorable pour sa situation.