Cameroun : les défis qui attendent Henri Théodore Bayouak à la tête de Chanas Assurances

Il a été porté à direction générale de l’entreprise d’assurances au cours du Conseil d’administration de Chanas Assurances SA qui s’est réuni en session extraordinaire le 17 octobre 2024 à Douala.

Au cours du Conseil d’administration de Chanas Assurances qui a eu lieu dans la capitale économique du Cameroun, Igor Emmanuel Soya Bissaya et Henri Théodore Bayouak ont été désignés respectivement Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la société.

Selon l’entreprise, « ces nominations au top management de la compagnie s’inscrivent dans le processus de transformation visant à reprendre la place de leader du marché des assurances au Cameroun ».

Henri Théodore Bayouak quant à lui occupait jusqu’à sa nomination, le poste de Directeur Général Adjoint depuis Juin 2019. Ce dernier est titulaire d’un Master en Mathématiques appliquées aux finances et aux Assurances obtenu à l’Université Polytechnique de Berlin. Actuaire de Métier, le nouveau Directeur Général cumule plus de vingt-sept années (27) d’expérience dans le pilotage opérationnel et managérial des fonctions de front, middle et back-office de compagnies d’assurance grâce à des compétences transversales sur les assurances Vie et Non Vie.

Le challenge du nouveau directeur général sera de redonner à Chanas la place de leader qu’elle a autrefois occupée. En effet, dans le rapport de l’Association des sociétés d’assurances du Cameroun (ASAC), Chanas Assurances SA arrive en troisième position sur le marché de l’assurance non-vie au Cameroun en 2022, avec 10,8% des parts de marché.

Chanas qui était jadis le leader est devancée par Axa qui s’en sort avec 13,5% et Activa qui arrive en deuxième position avec 11%.