Cameroun : les défis qui attendent Marc Leynaert, nouveau DG de Sosucam

Marc Leynaert succède à Jean-Louis Liscio, qui n’aura fait qu’un bref passage, car nommé en janvier 2025.

Olivier Parent, président du Conseil d’administration, dans un communiqué publié par Cameroon Tribune le 23 avril 2025 a annoncé que la Société sucrière du Cameroun (Sosucam), filiale du groupe Somdia, a un nouveau directeur général. Marc Leynaert, puisqu’il s’agit de lui a été nommé à l’issue du conseil d’administration du 9 avril 2025, pour une prise de fonction effective le 16 avril 2025.

Le nouvel entrant est un expert en management de projet et en ingénierie de l’irrigation, doté de près de 30 ans d’expérience dans les secteurs agro-industriel, environnemental et énergétique, notamment en Afrique et en Amérique du Sud.

Il entre à la Compagnie française de production de coton (Geocoton) à Paris en 1996, où il occupera différents postes stratégiques.

Entre 2009 et 2022, il rejoint le réseau AGA Khan qui opère la SN-SOSUCO au Burkina Faso et marque durablement FASO COTON en tant que Directeur des opérations où il conduit la stratégie et le développement de l’entreprise pendant près de 13 ans. Il enchaîne avec des missions en France et prend ensuite la Direction générale de Triton Ressources Guyane, opérant dans l’exploitation durable du bois immergé.

En juillet 2024, il devient Directeur général de la Société le Grand Moulin du Cameroun (SGMC), où il met au service de l’industrie agroalimentaire son expérience stratégique, son sens de l’organisation et ses qualités de négociateur.

Il arrive à Sosucam dans un contexte mitigé. Son prédécesseur a fait face à une grève des employés saisonniers, suivie d’émeutes violentes ayant conduit à l’incendie de plus de 900 hectares de champs de canne à sucre. La direction avait alors évalué les pertes à environ 5 milliards de FCFA.

Ceci s’ajoutait à une situation financière déjà difficile, avec une perte de 22 milliards de FCFA enregistrée au titre de l’exercice 2024.

Leader du marché camerounais du sucre, Sosucam, détenu à 74% par des capitaux français et 26% par l’État du Cameroun, a été créé en 1965. La société revendique 8000 emplois directs et indirects pour une masse salariale annuelle de 14 milliards de FCFA. Malgré son positionnement stratégique sur le marché local du sucre, la Sosucam peine cependant à satisfaire la demande nationale estimée à environ 300 000 tonnes, contraignant souvent l’État à autoriser des importations.