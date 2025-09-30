Cameroun : les partis politiques reçoivent les fonds pour la campagne électorale

Pour la journée du 29 septembre 2025, 10 partis politiques ont effectué le retrait de la première tranche des fonds de campagne au ministère de l’Administration territoriale.

Les partis politiques des candidats retenus pour le scrutin du 12 octobre prochain passent retirer la première partie des fonds destinés à la campagne électorale depuis le lundi 29 septembre 2025. Invités par le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, presque tous les partis politiques dont le candidat a été retenu ont répondu présent. Pour le candidat Akere Tabeng Muna, le parti Univers qui l’a investi a procédé au retrait desdits fonds. Le directeur de campagne du candidat Joshua Osih, Louis-Marie Kakdeu a retiré pour le compte du SDF. Le trésorier du Rdpc, Gilbert Tsimi Evouna, a retiré les fonds destinés à la campagne du candidat Paul Biya.

Selon une communication du ministère de l’Administration territoriale, le PCRN de Cabral Libii, le PURS de Serge Espoir Matomba, l’UDC de Patricia Tomaïno Ndam Njoya, le FDC qui a investi Hiram Samuel Iyodi, l’UNDP de Bello Bouba Maïgari et le PAL qui porte la candidature de Ateki Seta Caxton et le MCNC du candidat Jacques Bougha Hagbe sont passés à la caisse lundi dernier. Au terme de la journée du 29 septembre, seuls deux candidats n’ont pas fait le retrait, à savoir le candidat du FSNC Issa Tchiroma Bakary et le candidat Pierre Kwemo de l’UMS.

Le financement des partis politiques est prévu dans la loi portant Code électoral. L’article 286 de cette loi prévoit en effet qu’en cas d’élection présidentielle, les fonds publics destinés au financement de la campagne électorale sont répartis en deux tranches d’égal montant aux candidats. La première tranche est versée après la publication de la liste des candidats retenus sur une base égalitaire et la deuxième tranche après la proclamation des résultats aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Mais, tout candidat qui désiste avant le scrutin ou tout candidat qui ne participe pas effectivement à la campagne électorale est tenu de reverser au Trésor public la totalité de la somme reçue au titre de la première tranche.