Cameroun : l’imposition d’un taux forfaitaire de 104 000 F aux contribuables paralyse les affaires à Ngambe Tikar

L’Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables (Acdc) a saisi le directeur général des impôts d’une dénonciation et demande la suspension immédiate du taux forfaitaire imposé.

Depuis le 20 novembre dernier, des opérateurs économiques mécontents ont procédé à la fermeture généralisée des commerces paralysant les activités dans la localité de Ngambe Tikar. C’est dans le département du Mbam-et-Kim, région du Centre. Et pour cause, ils protestent contre l’imposition d’un taux forfaitaire par le chef du centre des impôts de Ntui. Ce dernier demande à l’ensemble des opérateurs de verser chacun le montant de 104 000 francs CFA. Ce que les opérateurs trouvent abusif et dénoncent dans la mesure où même ceux qui ont payé et sont munis de justificatifs, ont vu leurs commerces maintenus sous scellés.

La situation préoccupe l’Association camerounaise des contribuables qui dénonce une mesure sans aucune opération de contrôle préalable. Mesure qui, selon cette association, viole le principe de la liberté de déclaration, le principe du respect de la procédure d’évaluation contradictoire, ainsi que les principes relatifs à la fixation des forfaits. Elle porte par ailleurs atteindre à l’intégrité de l’administration fiscale.

Ainsi, l’Acdc demande au directeur général des impôts de suspendre le forfait imposé, d’ordonner la levée des scellés apposés sur des commerces des contribuables en règle. L’association sollicite aussi le déploiement d’une mission de contrôle au centre de fiscalité de Ntui, de rétablir le dialogue entre l’administration fiscale et les contribuables de Ntui. Une réponse favorable à ces exigences sera selon l’association une garantie pour la décrispation à Ngambe Tikar.