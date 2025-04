Cameroun : l’UPC mise sur quatre candidats à la présidentielle de 2025

Le parti émietté en factions et ayant un sénateur nommé au Parlement soutient deux candidatures externes et en a déjà proposé deux en son sein.

L’Union des populations du Cameroun, l’un des plus anciens partis politiques de l’histoire du Cameroun se prépare pour l’élection présidentielle dans un esprit de division. Les différents leaders du parti ne s’entendent pas sur le candidat à présenter ou à soutenir lors de l’élection d’octobre 2025. Le 10 décembre dernier, deux factions du parti ont investi deux candidats différents en vue de la présidentielle.

Tandis que la faction de Michel Eclador Ekwa et Henriette Ekwe a investi le Pr Jean Bahebeck, la faction de Rose Ndjie SHE a investi Dominique Yamb Ntimba avec une communication en grande pompe que ce dernier a battu le Pr Jean Bahebeck lors des opérations électorales internes au parti. Pourtant, avant le 10 avril, date anniversaire du parti, des factions de l’UPC ont présenté le Pr Jean Behebeck comme candidat de l’UPC à la présidentielle de 2025.

Cependant, deux autres factions du parti du crabe, celle conduite par Robert Bapooh Lipot et celle de Pierre Baleguel Nkot ont opté pour le soutien des candidatures externes. La première soutient la candidature du Rdpc, le président Paul Biya. La deuxième accorde son soutien à la candidature de Me Akere Muna, leader du mouvement NOW investi par le parti Univers de Prosper Nkou Mvondo.

Pour le moment, quatre factions de l’UPC sont engagées à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Pierre Baleguel Nkot soutient la candidature de Me Akere Muna, Robert Bapooh Lipot soutient celle de Paul Biya. En tout, le parti mise sur quatre candidats à la fois, au moment où les leaders de l’opposition comme Cabral Libii penchent encore une fois de plus pour la mutualisation afin de parvenir à l’alternance démocratique. A l’UPC, les batailles de leadership persistent au profit du parti qui sait en tirer des bénéfices.

A mesure que l’élection approche, l’opinion saura lequel des candidats sera celui de l’UPC à l’élection présidentielle. Si les factions ne s’accordent pas avant le dépôt des candidatures, Elections Cameroon et surtout le Conseil constitutionnel useront de leurs prérogatives pour ne retenir que la candidature qui remplit toutes les conditions légales.