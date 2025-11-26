Cameroun : Mamadou Mota répond à Aimé Bonny sur l’éventuelle complicité entre le MRC et le président Paul Biya

Dans une lettre rendue publique ce matin à l’adresse de son camarade du parti Aimé Bonny, le président par intérim du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, explique la distance entre le MRC et le RDPC.

« Le MRC roule-t-il pour Paul Biya ? » La question anime l’échange épistolaire sur la Toile entre Mamadou Mota, le président par intérim du MRC et le Pr Aimé Bonny membre du même parti. L’interrogation faite par Aimé Bonny découle d’une sortie d’Engelbert Lebon Datchoua membre du directoire du parti et proche conseiller de Maurice Kamto, sur Tik Tok. Sortie dans laquelle il affirme que Issa Tchiroma Bakary n’a rien fait d’extraordinaire au récent scrutin. Il a profité du travail de Maurice Kamto.

Selon lui, les 53% des suffrages obtenus à l’élection présidentielle par Paul Biya montrent que le peuple a vomi son régime et l’opposition peut avoir une majorité au Parlement lors des prochaines élections. Pour cela, il souhaite que leur parti retourne aux élections.

Aimé Bonny juge ces propos « scandaleux » et en faveur de Paul Biya et son régime. Dénonçant « le complot contre le peuple camerounais orchestré par un courant » du MRC, il soutient que retourner aux élections avec le même Code électoral et le même Conseil constitutionnel serait une façon de « pérenniser le pouvoir absolu du Rdpc ». En plus, « Maurice Kamto sait qu’il ne peut rien et n’aura rien tant que le Code électoral camerounais sera sous les ordres de Biya », insiste-t-il.

A la question posée par Aimé Bonny, le président par intérim du MRC répond par la négative. « NON ! La trajectoire politique du Professeur Maurice Kamto et des milliers de militants du MRC, marquée par la dénonciation courageuse de la fraude électorale, la contestation des résultats de 2018, les incarcérations, les assignations à résidence, et les sacrifices personnels, témoigne d’un engagement total et sans compromis contre le régime du RDPC », soutient Mamadou Mota.

Il poursuit en expliquant que la contestation du Code électoral faite par le MRC est un acte contre le régime. Le parti d’opposition insiste pour que le Code électoral soit modifié avant toute « nouvelle mascarade », ce qui le met face au régime avec lequel il n’entend pas faire des « arrangements politiques ». Selon Mamadou Mota, les propos d’Engelbert Lebon Datchoua n’engagent pas le parti. Le MRC ayant retiré tous ses communicants depuis le rejet de la candidature de Maurice Kamto le 05 août dernier.

Les différentes prises de position tendent néanmoins à révéler des clivages possibles au sein du Mouvement pour la renaissance du Cameroun à la veille des élections locales.