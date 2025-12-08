Cameroun : Nabil KADIRI, nouveau DG de SCB

Le Conseil d’Administration de SCB Cameroun, réuni ce 8 décembre, a acté la nomination de Nabil KADIRI en qualité de Directeur Général de SCB Cameroun, sous réserve de l’agrément de l’Autorité monétaire après avis conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.

Le Marocain, Nabil Kadiri est le nouveau directeur général de SCB au Cameroun. La décision ressort du Conseil d’administration de ce 08 décembre 2025.Cette désignation est sous réserve de l’agrément de l’Autorité Monétaire après avis conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, avec prise d’effet à compter du 19 décembre 2025, succédant ainsi à Alexandre BEZIAUD, appelé à de nouvelles fonctions au sein du groupe Attijariwafa bank.

Jusqu’à cette date, ce dernier occupait le poste de Directeur Exécutif en charge du Développement Commercial, Marchés & Performance, au sein du Pôle Banque de Détail à l’International et Filiales de Financement Spécialisées, au niveau du siège du groupe Attijariwafa bank à Casablanca.

Agé de 52 ans, Nabil KADIRI cumule près de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier, dont 24 ans à des postes de directions d’entités au sein du groupe Attijariwafa bank, dans les activités du Crédit, du Corporate Banking, des Financements Structurés, du Coverage des Multinationales, du Business Development Retail et Corporate, et de l’accompagnement stratégique du Réseau des banques du groupe en Afrique. Il est également impliqué dans la gouvernance de filiales à travers l’exercice de mandats d’Administrateurs et de Président de Conseil d’Administration d’établissements bancaires du groupe Attijariwafa bank dans la région CEMAC.

Diplômé d’une Grande École de Commerce en Finance d’Entreprise, KEDGE Business School Bordeaux, Nabil KADIRI a démarré sa carrière professionnelle en 1996 comme Chargé de Mission Senior au cabinet international d’audit et de conseil Arthur Andersen, avant de rejoindre le groupe en 2001.

Filiale du Groupe Attijariwafa Bank, SCB Cameroun emploie près de 620 Collaborateurs au service de plus de 220 000 Clients. Elle est présente dans 28 villes des 10 régions du pays avec 54 agences (dont 2 Centres d’Affaires, 2 Banques Privées et 4 Bureaux Périodiques) et 129 guichets automatiques de banque. Elle met à disposition de ses clients, Retail et Entreprises, une offre diversifiée et variée, constituée de packages, crédits à la consommation, équipements et immobiliers, solutions digitales et monétiques et de financements des projets personnels et professionnels.