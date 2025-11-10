Cameroun : Nicolas Moumi Ngamaleu au cœur d’un scandale d’infidélité en Russie

L’international camerounais se trouve en mauvaise passe dans une affaire d’infidélité qui secoue les réseaux sociaux.

Les photos et les vidéos qui circulent sur la toile depuis cette nuit montrent le footballeur camerounais évoluant à Dynamo club de Moscou tiraillé de la porte de l’appartement vers l’extérieur par deux éléments de la sécurité. Ces derniers le forcent à libérer le passage pour permettre à sa fiancée russe, l’influenceuse Nikki Seey d’avoir accès à la pièce. Cette dernière aurait découvert que l’international camerounais était dans la maison en compagnie d’une autre femme avec qui il partagerait déjà des moments de proximité depuis quelque temps.

Des soupçons de la fiancée ayant poussé cette dernière à la vérification, elle explique dans une vidéo avoir constaté que le footballeur avait déjà une autre petite amie et refusait de libérer ses affaires rangées dans l’appartement. Elle usera de la force de la sécurité pour contre-attaquer et contraindre Nicolas Brice Moumi Ngamaleu à assumer ses actions devant le monde.

Selon les propos de la fiancée, elle découvrait déjà des choses chaque jour lui faisant connaitre davantage l’homme avec qui elle était et qu’elle pensait déjà connaitre. Lui qui n’avait de cesse de la rassurer et de lui demander de lui faire confiance, car « sans confiance, il n’y a pas d’amour ». Dans une publication portée au public via ses réseaux sociaux, l’influenceuse a exprimé sa déception suite à l’infidélité de son homme commise dans la chambre du couple.

Au moment où les vidéos et photos sont versées sur la Toile par la Russe au cœur brisée, le Lion indomptable est attendu au Maroc dans le cadre du rassemblement de la sélection nationale camerounaise en vue des barrages du Mondial 2026. Convoqué parmi les neuf attaquants pour disputer le match contre la RD Congo le 13 novembre prochain, Moumi Ngamaleu est appelé à défendre les couleurs nationales avec ses coéquipiers pour qualifier le Cameroun à la grand-messe du football mondial.