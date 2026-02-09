Cameroun : Nicolas Nkoulou raccroche les crampons

À 35 ans, le défenseur camerounais a annoncé mettre un terme à sa carrière.

Après plus de quinze années au haut niveau. International à 81 reprises avec les Lions indomptables, il restera comme l’un des artisans majeurs du sacre camerounais à la CAN 2017 au Gabon, inscrivant notamment un but lors de la finale remportée face à l’Égypte de Mohamed Salah.

C’est en France que le natif de Yaoundé a le plus marqué les esprits. Arrivé en Europe à l’AS Monaco en 2008, Nicolas Nkoulou s’impose rapidement avant de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2011. Sous le maillot phocéen, il dispute 207 rencontres, un record dans sa carrière, et remporte la Coupe de la Ligue en 2012. Il portera ensuite les couleurs de l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2016-2017.

Au total, le défenseur central aura disputé 253 matches de Ligue 1. Après la France, il poursuit sa carrière en Italie, au Torino, pendant quatre saisons, puis en Turquie (Gaziantep, Amed SK, Sakaryaspor). Libre depuis août dernier, il a choisi de tourner la page.

Avec le Cameroun, Nkoulou a participé à trois Coupes du monde (2010, 2014, 2022), à plusieurs CAN, ainsi qu’aux Jeux olympiques de 2008, laissant l’image d’un joueur fiable et respecté.