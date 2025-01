Cameroun-Nyong et So’o : la route Zoassi-Abam-Essong-Ngat-Fon receptionnée

Les travaux de réhabilitation du tronçon de route en terre Zoassi -Abam-Essong-Ngat-Fon, s’étendent sur 10,8 km.

Les travaux de réhabilitation de la route Zoassi (Lim Mefou et Afamba)-Abam-Essong-Ngat-Fon ( inter 0104) dans la commune de Dzeng, département du Nyong et So’o long de 10.8 kilomètres ont été réceptionnés provisoirement le 22 décembre 2024 par le délégué départemental des Travaux publics du Nyong et So’o.