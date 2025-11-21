Cameroun : Paul Atanga Nji fait le bilan des violences post-électorales dans la région de l’Ouest

Le ministre de l’Administration territoriale a tenu une réunion d’évaluation sécuritaire et d’apaisement dans la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région, ce 21 novembre. Selon Paul Atanga Nji, un seul décès a été enregistré à l’Ouest.

La tournée entamée par le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji il y a quelques jours, l’a conduit ce vendredi 21 novembre à Bafoussam dans la région de l’Ouest. Au cours de son séjour, le patron de la territoriale a présidé une réunion d’évaluation sécuritaire en présence des autorités administratives, sécuritaires, judiciaires, des responsables communautaires, des leaders traditionnels et religieux. Dans son propos de circonstance, le ministre a salué le comportement républicain des populations de l’Ouest « qui ont en majorité rejeté les mots d’ordre irresponsables des ennemis de la République et d’un candidat aux abois en fuite aujourd’hui ». Lequel, selon le Minat, a mis en place « un plan insurrectionnel qui a lamentablement échoué ».

Le ministre arrive à l’Ouest après la clôture du processus électoral marqué par des violences mortelles au pays. Dans la région où il séjourne, ces violences ont connu leur pic à Dschang, Bandja, Bafang. Au titre du bilan, le membre du gouvernement indique que des sous-préfectures et commissariats ont été incendiés et vandalisés, d’autres biens publics et privés aussi ont été vandalisés. 179 personnes ont été interpelées et traduites devant les juridictions. Certains mineurs de 12 à 17 ans qui en faisaient partie ont été libérés sous la caution des parents tandis que d’autres ont été déférés devant les juridictions civiles.

Saluant la retenue et le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité, le ministre a déploré la mort d’une personne durant les tensions post-électorales. « Il s’agit d’un assaillant qui voulait détruire les caméras de surveillance de la police dans l’intention de dissimuler tous les actes criminels perpétrés par les hors la loi », a-t-il expliqué. Paul Atanga Nji, en mission de paix, a rencontré les conducteurs de motos et les a félicités d’avoir refusé de participer aux troubles post-électoraux.