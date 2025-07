Cameroun : Paul Biya nomme 17 préfets à trois mois de la présidentielle

Le président de la République a rendu public un décret nommant des préfets dans 17 départements répartis dans neuf régions du pays.

Le chef de l’Etat vient d’exercer l’une de ses missions constitutionnelles en nommant aux emplois civils au sein de la préfectorale. En tout, 17 départements ont été touchés par l’acte du président de la République signé ce 22 juillets. Dans le département de la Vina région de l’Adamaoua, Donacien OUM, provenant du département du Noun, va s’installer en remplacement de Velérit Norbert Kuela. Ce dernier s’en va administrer le département du Mbam et Kim dans la région du Centre en remplacement de Irenée Galim Ngong admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Dans la même région, cinq autres départements sur les 10 qu’elle compte connaissent un changement à leur tête. Dans le Mbam et Inoubou, Jean Lazare Ndongo Ndongo remplace Garba Bakari. Dans la Mefou-et-Akono, Sop Mote Adeline Claude prend les commandes en remplacement de Antoinette Justine Nyambone, admise à faire valoir ses droits à la retraite. Emmanuel Ledoux Engamba quitte le Nyong-et-So’o et s’en va dans le département du Nyong-et-Kelle en remplacement de CHAÏBOU. Son siège sera désormais occupé dans le Nyong-et-So’o par Gilles Christian Sadi. Par ailleurs, Samuel Monebo est le nouveau préfet du Nyong et Mfoumou. Il remplace François Franklin Etapa.

Dans la région de l’Est, seul le département de la Boumba-et-Ngoko connait le changement. Mochi Johnson Malafa laisse la place à Nouhou Bello.

Dans la région de l’Extrême-Nord, Garba Bakari remplace Lazare Ndongo Ndongo dans le Mayo-Danay. Sone Clément Ngoe tient la tête du Mayo-Tsanaga.

Dans le Nord, Richard Marcel Tam Likeng prend les commandes du Mayo-Louti.

Dans le Nord-Ouest, Menyong Gilbert Sunday est le nouveau préfet du Boyo tandis que Saïdou Moussa est le nouveau patron du Bui.

Dans la région de l’Ouest, monsieur CHAÏBOU remplace Donacien OUM dans le Noun tandis que Emmanuel Frédérik Ndongo remplace Richard Marcel Tam Likeng dans la Mvila, région du Sud. Dans la même région, Bouba Haman tient les commandes du département de l’Océan et Mochi Johnson Malafa hérite du département de la Vallée-du-Ntem.

Dans le Sud-Ouest, Théophile Nguia Beina est nommé préfet du Kupe-Manenguba en remplacement de William Mungambo Ekema.

Des sous-préfets promus

De manière spécifique, le président Paul Biya élève trois administrateurs civils du poste de sous-préfet au poste de préfet. Il s’agit de Sone Clement Ngoe précédemment sous-préfet de Njombe-Penja nommé préfet du Mayo-Tsanaga ; Samuel Monebo, précédemment sous-préfet de Makenene, nommé préfet du Nyong-et-Mfoumou. Sop Mote Adeline Claude sous-préfèt de Zoétélé nommée préfet de la Mefou et Akono. Dans le même temps, Théophile Ngui Beina précédemment secrétaire général des services du gouverneur de la région de l’Est est nommé préfet de Kupe-Manenguba.

Ces nominations interviennent quelques jours après la première conférence semestrielle des régions présidée à Yaoundé par le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji. Elles arrivent juste après les nominations au sein des Forces armées à presque deux mois de l’élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025.