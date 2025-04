Cameroun : Paul Biya rend hommage au pape François

Le chef de l’Etat camerounais a adressé un message de condoléance à Son Eminence le cardinal Giovanni Battista RE, doyen du collège des cardinaux du Vatican.

Dans son message, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, dit avoir appris avec tristesse, la nouvelle du décès du pape François survenu le 21 avril 2025 en matinée. Le chef de l’Etat reconnaît que « l’Eglise catholique vient de perdre l’un de ses fervents serviteurs, et le monde, un partisan engagé de la paix et du progrès ».

Reconnu par beaucoup comme le pape des pauvres et des plus faibles, proche du Sud, il a reçu à deux reprises, en 12 ans de pontificat, le président Paul Biya au Saint siège. De quoi raviver des souvenirs. « Je garde en mémoire le souvenir ému des entretiens chaleureux que j’ai eus avec Sa Sainteté lors de mes visites officielles au Saint Siège en octobre 2013 et en mars 2017 », déclare le président camerounais.

Au nom du peuple camerounais et à son nom propre, le représentant constitutionnel de l’Etat du Cameroun adresse ses condoléances. « En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous adresser, ainsi qu’à la Curie romaine, et à la famille du pape François, les sincères condoléances du peuple camerounais auxquelles j’associe l’expression de ma profonde compassion ainsi que celle de mon épouse ».

Au Cameroun, comme partout en Afrique et dans le monde, des messes ont été dites hier pour le repos de l’âme du pape François. A Yaoundé la capitale du pays, l’archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga, a présidé une célébration eucharistique en fin d’après-midi en présence du Nonce apostolique au Cameroun et en Guinée Equatoriale, Mgr José Avellino Bettencourt et de quelques membres du gouvernement.

Dans les 26 diocèses que compte le Cameroun, des messes sont dites et autres prières élevées pour confier l’âme du saint Père au Tout puissant. L’heure est à la méditation en attendant la suite des événements dont l’exposition du corps du pape à la basilique saint Pierre de Rome, l’inhumation dans les neuf jours après le décès, l’ouverture et la clôture du processus de désignation du nouveau pape. Le peuple camerounais entretient de bonnes relations avec le Saint Siège. Relations marquées par deux visites du pape Jean Paul II au Cameroun en 1985 et en 1990, ainsi la visite du pape Benoît XVI, prédécesseur de François, le 17 mars 2009.