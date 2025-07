Cameroun : Paul Biya signe trois décrets pour ajuster le commandement territorial

Le président de la République du Cameroun Paul Biya a rendu publics ces trois textes le 22 juillet 2025. Ils portent nomination des préfets, sous-préfets et d’un secrétaire général des services du gouverneur.

À moins de trois mois de la tenue de l’élection présidentielle prévue le 12 octobre, le président de la République opère des changements dans le commandement territorial. Trois décrets viennent ajuster la position des hommes et femmes à la tête des circonscriptions administratives. Le premier décret porte nomination des préfets. Par ce texte, le président de la république nomme 17 préfets dans autant de départements. Sur les 17 personnalités, trois sont nommées préfets pour la première fois.

Sone Clément Ngoe précédemment sous-préfet de Njombe-Penja devient préfet du Mayo-Tsanaga ; Samuel Monebo, sous-préfet de Makenene, est nommé préfet du Nyong-et-Mfoumou. Sop Mote Adeline Claude sous-préfet de Zoétélé prend les commandes du département de la Mefou et Akono. Théophile Ngui Beina quant à lui, secrétaire général des services du gouverneur de la région de l’Est, est nommé préfet de Kupe-Manenguba.

Le deuxième décret porte nomination des sous-préfets dans une soixantaine d’arrondissements. Le chef de l’Etat par cet acte, a nommé 67 sous-préfets dans autant d’arrondissements. Par ces nominations, Paul Biya déplace Roland Ewane Ekeh. Ce dernier quitte l’arrondissement d’Idabato dans le Sud-Ouest. Il prend les commandes de l’arrondissement de Ngoumou dans la région du Centre. Il est remplacé à Idabato par Shey Nkambfu Roland.

Roland Ewane a traversé un moment difficile dans le département du Ndian. Il a été enlevé dans la nuit du 1er au 02 octobre 2024 par des inconnus. Il a été emmené vers une destination inconnue dans un pays voisin. Les ravisseurs l’ont gardé pendant une bonne période exigeant une forte rançon pour sa libération. Le 17 mars 2025, soit six mois après son enlèvement, il a recouvré sa liberté et a été présenté au gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, puis au ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji.

Par le troisième décret, le président de la République nomme Liliane Flore Tchuente Tsemo épouse Atangana, secrétaire générale des services du gouverneur de la région de l’Est.

Paul Biya ajuste le commandement territorial à quelques mois de l’élection présidentielle et juste après des ajustements opérés dans le commandement militaire. Le Chef de l’Etat a promu des colonels au grade de général de brigade et les a nommés. De même, le chef des Forces armées a aussi promu des généraux de brigades au grade de général de division avant de les redéployer. Des actes du chef de l’Etat renforcent la veille sécuritaire et administrative à un moment sensible de la vie de la nation.