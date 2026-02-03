Economie



Cameroun-perturbations au port de Douala : les industriels tirent la sonnette d’alarme

Le président du Syndicat des Industries du Cameroun  appelle le gouvernement à rétablir la cohérence administrative et opérationnelle. Le Syndicat…

Publié par Dimitri Mebenga
le: 3 février 2026
(DR)
© (DR)

Le président du Syndicat des Industries du Cameroun  appelle le gouvernement à rétablir la cohérence administrative et opérationnelle.

Le Syndicat des Industries du Cameroun (SYNDUSTRICAM) a exprimé via un communiqué de presse publié le 02 février 2026 sa vive inquiétude face aux perturbations persistantes dans le processus de scanning des conteneurs au port de Douala-Bonabéri. Dans une sortie officielle, son président, Samuel Njanga Kondo Ngande, dénonce une situation aux lourdes conséquences pour les entreprises industrielles opérant au Cameroun.

Selon le SYNDUSTRICAM, ces dysfonctionnements résultent principalement de divergences d’interprétation et de compétences entre certaines administrations publiques et des prestataires privés impliqués dans le scanning des marchandises. Cette confusion administrative a conduit à une situation jugée « inacceptable » par les industriels : le double paiement des frais de scanning.

« Les opérateurs économiques sont contraints de s’acquitter de ces frais à la fois auprès de Transatlantic SA et, dans les systèmes douaniers, au profit de SGS Scanning Cameroun SA, alors même que les installations de cette dernière ne sont plus opérationnelles.

Cette anomalie empêche l’enlèvement des conteneurs et engendre d’importants surcoûts, notamment des pénalités de stationnement, des retards d’approvisionnement et des perturbations dans les chaînes de production industrielle. À terme, c’est la compétitivité des entreprises et la stabilité de l’économie nationale qui sont menacées »peste t-il.

Face à l’urgence, le SYNDUSTRICAM appelle les autorités compétentes à rétablir rapidement la cohérence administrative et opérationnelle du dispositif. Le syndicat propose des mesures transitoires, telles qu’un mécanisme de consignation des frais de scanning et la reconnaissance d’un régime de force majeure administrative. Il se dit enfin disposé à participer à toute concertation visant à sécuriser durablement l’activité portuaire et l’économie camerounaise.

