Cameroun : plus de 2 200 élèves policiers reçoivent les attributs de grade et d’épaulettes

La cérémonie marquant la fin de formation des élèves officiers de police, élèves inspecteurs de police et gardiens de la paix se déroule ce 17 septembre.

Le Centre d’instructions et d’application de la police de Mutengene abrite ce mercredi la cérémonie de remise d’attributs de grade et d’épaulettes aux élèves policiers arrivés en fin de formation. Ladite cérémonie est présidée par le délégué général à la Sûreté nationale. Martin Mbarga Nguele a effectué le déplacement depuis Yaoundé pour honorer les 2 244 lauréats répartis en trois groupes.

Ils sont 96 inspecteurs de police spéciaux, anciens gardiens de la paix qui ont réussi le concours interne des élèves officiers de police, de 398 inspecteurs de police directs recrutés par voie de concours externe des élèves inspecteurs de police et de 1750 gardiens de la paix recrutés par voie de concours externe des élèves gardiens de la paix, a annoncé la Crtv radio.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Selon la même source, les élèves gardiens de la paix ont reçu une formation d’un an les préparant à assurer les missions de maintien de la paix, de garde des personnalités, des points sensibles et édifices publics. La formation des élèves inspecteurs de police a duré deux ans. Pendant cette période, ils ont effectué des stages pratiques dans des unités et ils ont subi une formation professionnelle. Ils sont prêts pour assurer la police administrative, la police judiciaire, l’encadrement des gardiens de la paix. Des missions de renseignement et de surveillance font partie de leurs tâches. Ils vont s’ajouter aux 241 élèves commissaires et officiers de police qui ont reçu leurs attributs de fin de formation à l’Ecole nationale supérieure de police le 05 septembre dernier à Yaoundé.

Le délégué général à la Sûreté nationale est de retour à Mutengene, un an après sa visite au terme de laquelle il a dénoncé l’état de la route. Au retour d’une cérémonie de remise des attributs aux élèves policiers arrivés en fin de formation, Martin Mbarga Nguele a interpellé les membres du gouvernement leur demandant d’assurer avec efficacité les missions qui leur sont dévolues par le chef de l’Etat.