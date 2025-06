Cameroun : plus de 8 082 000 électeurs inscrits en mai 2025

Les statistiques actualisées par Elections Cameroon au mois de mai 2025 montrent une baisse d’engouement des Camerounais à se faire enrôler à quelques mois du scrutin présidentiel.

Les chiffres relatifs à l’inscription des Camerounais sur les listes électorales révélés par l’organe chargé de l’organisation matérielle des élections au Cameroun présentent au 08 mai 2025, 8 082 645 électeurs inscrits dans le fichier électoral national non toiletté dont 28 236 compatriotes de la diaspora. La portion représentant les nouveaux inscrits dans ce chiffre depuis le lancement de la campagne d’inscriptions le 02 janvier 2025 correspond à 238 000 citoyens dont 1436 Camerounais de l’étranger.

Au terme du premier trimestre de la campagne de révision des listes électorales de 2025, Elecam a annoncé 210 000 nouveaux inscrits, soit une augmentation de 28 000 inscrits entre mars et début mai 2025.

Or, ces premiers mois de l’année 2025 sont les derniers dédiés à la révision des listes électorales. La campagne en cours ne s’étendra pas jusqu’au 31 août 2025. Elle s’achèvera dès que le président de la République Paul Biya convoque le Corps électoral pour l’élection présidentielle prévue en octobre prochain. Au regard des stipulations de l’article 6(3) de la Constitution et des pratiques courantes observées lors de ce scrutin, l’élection aura lieu entre le 18 septembre et le 18 octobre 2025. Le corps électoral pourra être convoqué le 24 juin, le 1er juillet, le 08 juillet ou le 15 juillet en fonction de l’un des quatre dimanches choisis pour la tenue de l’élection dans l’intervalle indiqué. Ces dates probables pour la convocation du corps électoral pourront aussi être des dates de cessation des inscriptions sur les listes électorales.

Les citoyens ont encore quelques semaines pour se faire enrôler auprès des antennes d’Elections Cameroon. Les partis politiques et autres acteurs du processus électoral qui ont tenu des campagnes d’incitation à l’inscription sur les listes électorales en 2024 et au début de la révision en 2025 semblent avoir orienté leurs énergies vers la précampagne électorale. Ces dernières semaines, l’on a assisté à une succession des congrès organisés pour désigner les candidats au sein des partis politiques. Certains de ces partis travaillent pour collecter des fonds auprès des citoyens, lesquels sont destinés au financement de leur campagne électorale.