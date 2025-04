Cameroun-Port de Douala : RTC S.A annonce la construction d’un immeuble siège

La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu le 23 avril 2025.

Cyrus Ngo’o, directeur Général du Port autonome de Douala (PAD) et Président du Conseil d’administration de la Régie du Terminal à Conteneurs du Port de Douala (RTC S.A.) a procédé le 23 avril 2025, à la pose de la première pierre du futur immeuble siège de cette filiale du Groupe PAD.

L’édifice dont la construction est en train de démarrer est un bâtiment de type ERP (Etablissement recevant du public), en R+6, avec une forme rappelant deux conteneurs, l’un de 40 pieds et l’autre de 20 pieds. Il aura une emprise au sol de 1440 mètres carrés et pourra accueillir entre 300 et 700 personnes. En plus des bureaux administratifs spacieux et modulables, il disposera de salles de réunions adaptées, d’un auditorium d’environ 140 places, d’une salle d’archivage pour la conservation des documents sensibles et historiques, d’une salle de sport de 115m2, d’une cantine pour environ 100 personnes, d’une salle de formations, d’installations complémentaires favorisant le confort, l’accessibilité, le partage des ressources et la sécurité physique et numérique, ainsi que des aménagements extérieurs d’envergure.

Selon le PAD, « le futur siège de la RTC S.A. symbole vivant de la reprise en main réussie par le PAD de certaines activités jadis concédées à des multinationales étrangères, se veut fonctionnel, durable et emblématique. La maîtrise d’ouvrage de cet important chantier à livrer dans 20 mois, est assurée par le Directeur Général de la Régie du Terminal à Conteneurs du Port de Douala-Bonabéri. Le Groupe ERDEM, déjà partenaire du PAD dans la construction des magasins Cales, est titulaire du marché. Tandis que CreaConsult SARL assurera la maîtrise d’œuvre ».

RTC en chiffre

La Régie du terminal à conteneurs (RTC) du port de Douala, qui a remplacé depuis le 2 janvier 2020 Douala International terminal (DIT), filiale de Bolloré, revendique un chiffre d’affaires de 57,1 milliards de FCFA en 2023. L’organisation a connu une baisse d’activité en 2022, à cause des crises économiques mondiales. Cependant, sur quatre ans, la filiale du PAD affiche sa meilleure performance : soit (49 milliards) en 2020, (56 milliards) en 2021, (54 milliards) en 2023 et (57,1 milliards) en 2023.