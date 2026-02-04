Cameroun/Port de Douala : SGS demande un recentrage strict des discussions

La directrice générale de SGS réagit à l’invitation à prendre part à la séance de travail initiée par le directeur général du Port autonome de Douala.

La dirigeante de la société SGS Cameroun, Patricia Nzondjou, a adressé, le 04 février 2026, une correspondance officielle au directeur général du Port autonome de Douala (PAD), dans laquelle elle sollicite un recadrage de la séance de travail prévue le mercredi 04 février 2026.

Dans sa lettre, la dirigeante de SGS accuse réception de l’invitation du PAD, transmise le 02 février et parvenue à ses services le 03 février 2026 à 15 heures. Elle remercie par ailleurs son interlocuteur pour cette initiative. Toutefois, elle relève un écart notable entre l’ordre du jour proposé et les instructions gouvernementales en vigueur.

Patricia Nzondjou rappelle en effet que les hautes instructions du Premier ministre, en date du 29 janvier 2026, et reprises dans une correspondance du secrétaire général des services du Premier ministre le 30 janvier 2026, portent exclusivement sur la poursuite et la reprise effective des opérations de scanning par SGS dès le 30 janvier 2026. Ces instructions prévoyaient, selon elle, une rencontre strictement consacrée aux modalités pratiques de cette reprise.

Or, l’agenda joint à l’invitation du Port autonome de Douala intègre plusieurs points que SGS estime ne pas relever de son champ de compétence. La directrice générale précise que ces questions relèvent des prérogatives exclusives de l’État camerounais, mandant de SGS dans le cadre du contrat qui les lie, représenté par le ministre des Finances.

Parmi les points contestés figurent notamment :

les modalités d’octroi à la société SGS de l’autorisation d’exercer au Port de Douala, conformément à l’article 12 du décret du 24 janvier 2019 portant réorganisation du port ;

les conditions d’occupation du domaine public portuaire, prévues à l’article 15 du même décret ;

le système de mise à disposition des informations liées à la sécurité au Port de Douala ;

les modalités de prise en compte des coûts logistiques exposés par la régie du terminal à conteneurs.

Sont également évoqués dans l’agenda proposé l’examen de l’impact des activités de SGS sur les délais de passage portuaire des marchandises, jugé négatif par rapport aux objectifs de compétitivité du Port autonome de Douala, ainsi que l’hypothèse d’une collaboration entre les sociétés SGS et Transatlantic.

Face à cette situation, la directrice générale de SGS estime que ces questions devraient être discutées directement avec le gouvernement, seul habilité à en débattre au regard du cadre juridique et contractuel en vigueur.

« Afin de garantir la stricte conformité de nos échanges avec les orientations arrêtées par le Premier ministre », Patricia Nzondjou sollicite un recentrage de la séance de travail autour d’un point unique : l’organisation pratique de la reprise des opérations de scanning des marchandises par SGS au Port de Douala.