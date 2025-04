Cameroun: Prometal et Sonatrel signent un partenariat en faveur du développement industriel

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Éloundou Essomba a présidé la cérémonie de signature du contrat d’accès au réseau de transport entre la Société Nationale de Transport de l’Électricité (Sonatrel) et le Groupe Prometal.

Gaston Eloundou Essomba est à Douala pour une visite de travail. Le 07 avril 2025 il a présidé une cérémonie de signature de contrat entre la Sonatrel et le groupe Prometal.

A l’occasion, le Ministre a précisé que ce contrat permettra à Prometal de bénéficier d’une meilleure qualité de service, de tarifs plus avantageux, et d’une liberté de négociation avec les producteurs. De son côté, la Sonatrel élargira sa clientèle, améliorera ses revenus et renforcera ses capacités de financement de projets futurs.

Les deux entreprises ont signé pour la mise à disposition d’une énergie de qualité et en quantité, à travers la mise à disposition immédiate d’un poste de transformation d’une capacité totale de 90/15 kV-50MVA pour relier l’entreprise à son réseau et dans les prochains mois d’un autre poste de transformation de 90/15 KV-75 MVA qui permettra au Groupe Prometal de devenir le 2eme plus gros consommateur d’électricité du pays, mais surtout de continuer d’accroître les capacités industrielles.

Selon le membre du gouvernement, la signature de ce contrat s’inscrit dans cette volonté gouvernementale de créer un environnement propice à l’investissement productif. Elle marque un tournant stratégique pour le Groupe Prometal, deuxième plus grand consommateur industriel d’énergie au Cameroun, avec cinq unités de production et une demande de 45,5 MW.