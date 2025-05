Cameroun : Promotion Santé 2025 promet des soins gratuits à 500 000 personnes

La quatrième édition de la campagne de santé dénommée Promotion santé va se déployer dans la région de l’Extrême-Nord du 21 au 27 juin 2025.

L’édition 2025 de la campagne de santé « Promotion santé » s’engage à prodiguer des soins promotionnels préventifs et curatifs spécialisés à 500 000 personnes dans la région de l’Extrême-Nord. Les projections de l’opération annoncent la prise en charge de 100 cas de réparation de fistules obstétricales, plus de 1 000 cas de chirurgie de la cataracte, plus de 1000 cas de chirurgies générales et bucco-dentaires, plus de 300 000 cas de consultations générale et spécialisée, plus de 100 000 cas de dépistage de pathologies diverses. La campagne envisage aussi de sensibiliser 500 000 personnes sur les mesures à prendre ou la conduite à tenir sur les problèmes majeurs de santé, annonce le ministre de la Santé publique.

Malachie Manaouda précise par ailleurs que la campagne 2025 s’inscrit dans la continuité des trois précédentes campagnes au cours desquelles des actions ont été accomplies au profit de la santé des populations. Des soins divers ont été offerts à près de 175 000 bénéficiaires directs dont 1080 cas de chirurgie de la cataracte, plus de 1000 cas de chirurgie générale, plus de 100 000 consultations générales et spécialisées.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour bénéficier de ces soins promotionnels en juin prochain, le ministre de la Santé publique invite les volontaires à se mobiliser et les populations sans distinction à se rendre dans les différents sites. Les soins seront en effet prodigués au Centre hospitalier régional de Maroua, à l’hôpital régional annexe de Mokolo, dans les hôpitaux de district de Bogo, de Kaélé, de Mora, de Mokolo 2. Les patients peuvent aussi se diriger vers le Centre médical de Mokong, ou vers le centre de santé de Ziling.