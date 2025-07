Cameroun : qui sont les 13 candidats acceptés à l’élection présidentielle d’octobre 2025 ?

Le Conseil électoral a publié ce 26 juillet la liste des candidats retenus en vue de l’élection présidentielle de 2025. Voici les 13 potentiels élus au soir du 12 octobre 2025.

Sur 83 candidatures soumises au conseil électoral pour examen et validation, 13 ont été acceptées, 70 ont été rejetées, pour un taux d’acceptation de 15,7% contre un taux de rejet de 84,3%. Les chiffres présentent un fort taux de rejet des dossiers de candidatures. Les raisons sont entre autres la pluralité d’investiture par des partis politiques, le défaut de caution, le défaut de 300 signatures légalisées, etc. Les chiffres expliquent que plusieurs candidatures n’étaient pas complètes. Les critères légaux n’ont pas été remplis par des candidats à la candidature.

Découvrir les 13 candidats retenus par ELECAM

Parmi les candidatures retenues, il y a celle de Paul Biya, président sortant. Investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) à 92 ans dont 42 à la tête de l’Etat, il est à la quête d’un huitième mandat à la tête du Cameroun. Avant d’accéder à la magistrature suprême le 06 novembre 1982, il exercé comme membre du gouvernement, Premier ministre…

Ateki Seta Caxton est le candidat investi par le Parti de l’Alliance Libérale (PAL) de Célestin Bedzigui dont il est le vice-président. Né en 1986 dans la région du Nord-Ouest Cameroun, Caxton Ateki Seta dit incarner la nouvelle génération de dirigeants, audacieux, intègres et visionnaires. Il aligne plusieurs postes de responsabilités en tant que leader. Responsable des droits de l’homme à WWA Cameroun, fondateur et directeur exécutif de Newseta, président du Mouvement africain pour la démocratie… Titulaire d’un doctorat en économie politique, d’un master en relations internationales.

Bello Bouba Maïgari est le candidat accepté investi par l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP). Pour la deuxième fois après 1992, l’ancien Premier-ministre de Paul Biya, dernier ministre du Tourisme et des Loisirs, est l’un des candidats les plus expérimentés du point de vue de la gestion administrative et politique du Cameroun. Avant d’entrer dans le gouvernement de Paul Biya, il a travaillé aux côtés du premier président du Cameroun indépendant, Ahmadou Ahidjo. Né à Baschéro dans le Nord-Cameroun, Maïgari Bello Bouba est âgé de 78 ans. Diplômé de l’ENAM, il circule dans les artères de la haute administration de l’Etat depuis 1971 où il est appelé à servir au sein de la présidence de la République.

Bougha Hagbe Jacques est le candidat accepté qui porte les chances du Mouvement citoyen national camerounais (MCNC). Ancien économiste du Fonds monétaire international (pendant près de 22 ans), le panafricaniste propose la suppression du poste de Premier ministre, du Sénat, du Conseil économique et social au cas où il est élu. Il est nanti d’un doctorat PhD en économie obtenu à l’Université de Cornell aux Etats-Unis et d’un diplôme d’ingénieur obtenu à l’Ecole centrale de Paris en France. Jacques Bougha Hagbe se revendique une expertise économique dans les domaines de la politique budgétaire et monétaire, de la gestion des finances publiques. Né le 30 novembre 1974, il compte mettre son expertise au profit du développement du Cameroun.

Dzipan Hilaire Marcaire se lance à la course pour le fauteuil présidentiel sous la bannière du Mouvement Progressiste (MP). Le parti politique a été créé le 23 août 1991 et a longtemps été dirigé par Jean Jacques Ekindi jusqu’à sa démission le 30 avril 2020. Le poste de coordonnateur général confié à Christiane Moullende sera mis en compétition plus tard. Le 06 janvier 2024, Hilaire Marcaire Dzipan est élu coordonnateur général du MP avant d’être investi candidat au scrutin présidentiel. Il est l’une des figures déjà connues de la scène politique camerounaise, même s’il n’avait pas encore son audace en tentant de briguer un mandat au sommet de l’Etat.

Issa Tchiroma Bakary est le candidat accepté qui représentera le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC). Après près de 20 ans passés au gouvernement en tant que ministre allié de la majorité présidentielle, le président du FSNC se lance pour la première fois à la quête du fauteuil présidentiel. Il a repris pour cela ses élans initiaux d’opposants affichés en 1991. Comme Bello Bouba Maïgari dont il sera le concurrent dans le Septentrion lors de la présidentielle, il compte renverser son allié le président Paul Biya et offrir au Camerounais le changement au cours d’une période transitoire. Âgé de 76 ans, Issa Tchiroma Bakary représente une figure politique bien connue de la scène.

Iyodi Hiram Samuel est le candidat retenu pour le parti politique dénommé Front des Démocrates Camerounais (FDC) parti de Denis Emilien Atangana. Transfuge du Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple (MP3), il est âgé de 37 ans. Natif de Douala, il est issu d’une famille engagée dans le militantisme nationaliste de l’UPC. Diplômé en Génie des procédés chimiques au Canada, il est expérimenté en audit et conseil stratégique. Il est directeur de transition d’un groupe agro-industriel camerounais. Son projet politique « Le Kontinent Debout » : 12 clés pour libérer le Cameroun, définit 12 axes pour transformer le pays. En tant que plus jeune candidat à l’élection du 12 octobre 2025, et issu de souches upécistes, Samuel Iyodi Hiram sera en compétition avec Cabral Libii, l’un des plus jeunes candidats retenus en 2018.

Kwemo Pierre est le candidat retenu pour l’Union des Mouvements Socialistes (UMS) à la présidentielle du 12 octobre 2025. Président du parti créé en 2011, après son départ du Social Democratic Front SDF, il va participer à la présidentielle en tant que candidat pour la première fois. Homme politique, il a été maire de Bafang à l’Ouest, député de la nation sous la bannière du SDF puis sous celle de l’UMS. Il est aussi fondateur de club sportif UMS de Loum et homme d’affaires. Après son investiture le samedi 31 mai 2025, Pierre Kwemo a annoncé une possible coalition avec certains partis de l’opposition à l’issue de la validation de la liste définitive par le Conseil constitutionnel.

Libii Li Ngue Ngue Cabral est le candidat accepté investi par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN). Il a démontré sa pondération et sa confiance en la justice camerounaise depuis son émergence en politique en 2018. Candidat pour la deuxième fois après la première expérience manquée d’il y a 7 ans, le jeune de 45 ans natif de Ekoamaen dans la région du Centre est un journaliste de formation, universitaire et homme politique. Il est député de la nation depuis les législatives de 2020. Après avoir gagné la 3è place à l’issue du scrutin du 07 octobre 2018, Cabral Libii veut s’appuyer sur son expérience pour réajuster le tir. Il propose un fédéralisme communautaire comme forme de l’Etat s’il est élu le 12 octobre 2025.

Matomba Serge Espoir est candidat accepté pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Il est investi par le Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS). Âgé de 46 ans, l’homme politique revient aussi pour la deuxième fois après la tentative manquée de 2018. Fidèle à son idéologie, il veut offrir au Cameroun sa souveraineté totale. Panafricaniste, il se bat en faveur de la résolution des problèmes des Camerounais bien avant l’élection présidentielle de 2011. Il le fait surtout en sa qualité de conseiller municipal à la mairie de Douala 4è depuis 2013. Chef de plusieurs entreprises et acteur politique engagé pour la libération de l’Afrique, Serge Espoir Matomba rêve d’un Cameroun avec un nombre d’institutions réduit où les citoyens peuvent manger à satiété trois fois par jours.

Muna Akere Tabeng est candidat retenu à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Investi par le parti UNIVERS, Akere Muna en est aussi à sa deuxième tentative pour le fauteuil présidentiel. Ayant concouru en 2018 avec le Mouvement NOW, il revient en 2025 étant soutenu par plus d’une dizaine de partis politiques et des organisations de la Société civile. Avocat international, il souffle à l’oreille de plusieurs chefs d’Etat africains en qualité de conseiller. Son expérience en tant que vice-président de Transperency international et vice-président de l’organisation mondiale de lutte contre la corruption Akere Muna a montré son engagement à lutter contre la mal gouvernance au Cameroun.

Joshua Osih Nambangi est le candidat du Social Democratic Front (SDF) accepté en vue de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Âgé de 57 ans, le natif de Kumba va porter les chances du parti de feu Ni Jonh Fru Ndi en 2025 après avoir été déclaré 4è à l’issue de l’élection de 2018. Le président national du SDF fait déjà ses preuves de dirigeant politique au sein du Parlement camerounais en tant que député de la nation. Joshua Osih est aussi et à la base un homme d’affaires qui parcourt le Cameroun pour toucher du doigt les réalités du terrain et trouver des stratégies pour résoudre les problèmes.

Tomaino Hermine Patricia Epse Ndam Njoya est la candidate de l’Union démocratique du Cameroun (UDC) retenue à la présidentielle d’octobre 2025. Pour la première fois, elle va à la conquête du fauteuil présidentiel. Agée de 56 ans, la présidente du parti politique veut être la première femme présidente de la République du Cameroun. Son expérience tient de sa qualité d’ancien député de l’Assemblée nationale. Elle est maire de Foumban et conseillère régionale de l’Ouest. En tant que leader de l’UDC, Patricia Tomaino Ndam Njoya a au moins deux défis à relever, celui de sauver l’honneur des femmes en remportant le scrutin et celui de faire beaucoup mieux que son époux de regrettée mémoire, Adamou Ndam Njoya, qui a plus d’une fois porté les couleurs du parti ou de la coalition des partis d’opposition à l’élection présidentielle.

Tout compte fait, trois figures nouvelles s’ajoutent dans 10 déjà connues de la scène politique : Ateki Seta Caxton, Bougha Hagbe Jacques et Iyodi Hiram Samuel. Les 70 candidats recalés disposent de 48 heures pour saisir le Conseil constitutionnel des requêtes en contestation du rejet de leurs candidatures. Le Conseil constitutionnel dispose pour sa part de 10 jours à compter de la saisine pour rendre sa décision. Le Conseil électoral a l’obligation légale de publier la liste définitive des candidats 60 jours avant la tenue du scrutin.