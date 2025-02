Cameroun : Sosucam a perdu environ 5 milliards F dans la récente grève des employés

La grève des coupeurs de canne a coûté d’énormes pertes à la Société sucrière du Cameroun.

Entre le 26 janvier et le 08 février 2025 les coupeurs de canne de la Société sucrière du Cameroun (Sosucam) ont eu un mouvement d’humeur qui a laissé des lourdes conséquences sur les chiffres de l’entreprise. En effet, le mouvement social s’est transformé en émeutes, conduisant au décès d’un ouvrier.

Par ailleurs, près de 970 hectares de plantations ont été détruits, entraînant une perte estimée à 50 000 tonnes de canne à sucre. Selon Jean-François Ntsama Etoundi, directeur général adjoint (DGA) de Sosucam, les pertes globales sont évaluées à environ cinq milliards de FCFA.

Le DGA était face à la presse à Yaoundé le 19 février 2025. Il a révélé que la Sosucam a perdu entre 5 000 et 6 000 tonnes de sucre premium, un produit destiné à l’industrie brassicole. Malgré ces pertes, la société rassure sur la disponibilité de ses stocks, qui s’élèvent actuellement à 30 000 tonnes. Selon le DGA, les besoins du marché, notamment pour la période du Ramadan, sont couverts. En soutenant que dans les prochaines semaines il n’y a pas de risque de pénurie.

On se souvient que le mouvement social à l’origine de cette récente crise est parti des revendications salariales des coupeurs de canne, qui dénonçaient des conditions de travail jugées précaires. Après ces violentes émeutes, l’entreprise a annoncé la revalorisation de la prime mensuelle de salissure de 600 Fcfa à 750 Fcfa pour les manœuvres et de 3 000 Fcfa à 3 500 Fcfa pour les agents d’exécution saisonniers ainsi qu’un relèvement de 1 000 Fcfa sur la rémunération des manœuvres coupeurs. Ainsi, le salaire de base de cette catégorie de travailleurs est passé de 56 000 FCFA à 57 000 FCFA.

En mémoire, leader du marché camerounais du sucre, la Sosucam est détenue à 26% par l’État du Cameroun et à 74% par le groupe Somdiaa. Créée en 1965, cette société revendique 8000 emplois directs et indirects, pour une masse salariale annuelle de 14 milliards de FCFA et un chiffre d’affaires moyen autour de 60 milliards de FCFA.