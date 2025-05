Cameroun : un enfant de six ans tué à coups de couteau

La scène s’est déroulée le samedi 10 mai 2025 au quartier Ngoa Ekelle à Yaoundé. Le drame suscite des réactions violentes à l’encontre du tueur, et surtout de sa fille, l’artiste slameuse Lydol dont la carrière est menacée par le fait.

L’affaire se trouve sur toutes les lèvres dans la ville de Yaoundé depuis samedi dernier. Un enfant de six ans, le nommé Mathis, a reçu deux coups de poignard d’un certain Nwafo. Le premier coup au bras, le second à la gorge. Transporté à l’hôpital militaire de la ville, l’enfant a succombé à ses blessures. Le drame est survenu à la suite d’une dispute entre le père de l’enfant, le nommé Paulin et son voisin, sieur Nwafo.

Tout a commencé au bar

Alors que le Paulin était attablé dans un bar, son voisin arrive et quelque temps après, une dispute éclate, opposant les deux. S’ensuit un affrontement physique. Paulin donne le premier coup de poing. Lorsque les témoins présents les séparent, Nwafo encore en colère, promet le pire à son voisin. Il annonce qu’il va le toucher là où ça fera plus mal. Il rentre chez lui et se saisit d’un couteau. Il s’en va s’introduire à la résidence de son voisin. Il ne trouve que des enfants, une fille en salle d’eau et deux garçons. L’aîné des deux garçons s’enfuit en voyant « leur tonton » muni d’un couteau.

Le cadet, ne percevant pas le danger, reste sur place. Son bourreau lui assène un premier coup de poignard au bras. Voyant que l’enfant reste debout, il lui donne un second coup de poignard à la gorge. Il tente aussi d’attaquer la fille enfermée dans une salle d’eau. Mais ne réussit pas à ouvrir la porte. Il rebrousse chemin. Le petit poignardé tente quant à lui de rejoindre sa mère à la boutique avant de s’écrouler en chemin. A son retour, Paulin rencontre le bourreau. La bagarre recommence ; cette deuxième manche enverra Nwafo à l’hôpital. Le petit Mathis conduit à la garnison militaire ne survit pas.

Lydol en larmes, bouleversée

L’affaire prend de l’ampleur. Le public se souvient que le tueur est le père de l’artiste slameuse Lydol. Aussitôt, les réactions enflamment les réseaux sociaux. Des internautes, en condamnant l’acte odieux, réclament la prise de parole de l’artiste. De samedi jusqu’à lundi matin, la star du slam ne dira rien, sauf quelques mots se rapportant à ses concerts. Lundi, Lydol finit par faire une sortie vidéo en larmes.

« Depuis avant-hier je cherche les mots justes pour ne serait-ce qu’un peu alléger la douleur d’une mère, d’un père, d’une mère, d’une famille qui vient de perdre son fils. Malheureusement il n’existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m’avait préparée à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions et la tristesse, la colère que cela suscite.

Mon père est l’auteur d’un acte tragique, un acte irréparable. Je n’ai pas été témoin. Je suis sa fille et aujourd’hui je pense que c’est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j’ai d’abord pris du recul. Non pas pour fuir mais par respect pour Mathis, cet enfant de six ans qui a été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien (…) La vérité est que je suis perdu. Je suis bouleversé. Mais je voudrais quand-même le dire (…) Je condamne toutes formes de violences peu importe les circonstances ».

Plusieurs autres artistes comme Charlotte Dipanda, Maahlox, Cysoul, Sandrine Nnanga, Koppo, tout en condamnant l’acte odieux, adressent des paroles réconfortantes à leur collègue Lydol. Alors que la famille de Mathis pleure la perte d’un fils, le peuple assoiffé de justice se tourne vers les autorités compétentes. Justice pour Mathis !