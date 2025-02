Cameroun : un férié le lundi 10 février pourrait prolonger ce week-end

Dans la cadre de la célébration de la fête nationale de la jeunesse le mardi 11 février 2025, le chef de l’Etat camerounais peut déclarer la journée de lundi fériée en conformité avec la loi.

Les Camerounais et travailleurs étrangers exerçant au Cameroun pourront bénéficier d’une journée de repos le lundi 10 février 2025, veille de la célébration de la 59è édition de la fête de la jeunesse. Le mardi 11 février, la jeunesse camerounaise sera à l’honneur à travers le défilé sur l’ensemble du territoire camerounais. L’édition 2025 de la fête de la jeunesse a pour thème « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ».

En prélude à cette fête légale civile qui tombe mardi, le président de la République peut déclarer la journée de lundi fériée. La loi du 07 décembre 1973 portant régime des fêtes légales au Cameroun lui en donne le pouvoir.

Aux termes des dispositions de l’article 4 de cette loi, « la veille ou le lendemain d’une fête légale peut être, selon les cas, déclaré férié par arrêté du Président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un vendredi ou un mardi ». Dans le cas d’espèce, la fête du 11 février 2025 est un mardi. La veille, le lundi 10 février, peut être férié. Ce, à condition que le président de la République le déclare.

Ainsi, seul un arrêté du chef de l’Etat, Paul Biya, peut prolonger le week-end qui commence ce vendredi 07 février. Ledit arrêté ferait durer le week-end de vendredi à mardi de la semaine prochaine. Ce mardi-là étant férié en raison de la fête légale civile célébrée ce jour-là. Dans ce cas, le travail reprendrait le mercredi 12 février 2025. En cas de silence du président, la journée de lundi restera un jour de travail obligatoire.