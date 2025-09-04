Cameroun : Une enfant de sept ans ligotée pendant 24h

Interpellée, la dame a été placée en garde à vue au commissariat de sécurité publique du 16è arrondissement de la ville de Douala.

Une vidéo devenue virale sur la Toile le 03 septembre 2025 montre une fillette âgée de sept ans environ, ligotée par des chaînes cadenassées, et des ficelles, les bras attachés derrière le dos. Couchée sur le ventre, Mercy ne bouge presque pas. Lacérée par la douleur, sa petite voix à peine audible laisse tout de même résonner le cri de sa peine. Son supplice ne vient pas de loin.

Elle est victime des excès de violence de sa propre tante, Raschel Motti, qui l’héberge chez elle à Nkolbong à Douala. Sa tante assure le rôle de la propre mère de Mercy, victime des troubles mentaux et incapable d’assurer la charge parentale. La tante enchaine la petite pour l’empêcher de sortir de la maison. Pourtant, la fillette de sept ans, selon le voisinage subit de la part de sa tante, des traitements atroces de manière répétitive. C’est la raison pour laquelle elle tente de s’enfuir souvent.

Il y a quelques jours, Mercy est partie de la maison pour trouver refuge au domicile des parents de sa camarade. Au retour, sa nourrice lui a administré des sévices corporels avant de prendre la décision de la ligoter pour l’empêcher de ressortir. Après l’avoir enchainée, sa tante a passé la nuit chez son petit ami laissant la fillette face à son sort pendant environ 24 heures. Dans sa prison, la petite a la vie sauve grâce à ses cris qui ont alerté les voisins, lesquels ont contacté la police.

En dehors de Mercy, Raschelle héberge sa propre fille âgée de 12 ans environ. Elle a souvent fait face à la violence de sa mère. Cette dernière a déjà tenté de la repasser. Mais, la jeune fille, en reconnaissant les faits, tente de relater les faits devant la presse. Selon elle, sa mère est colérique. Elle a ligoté sa cousine pour lui donner une bonne leçon. Comme elle a l’habitude de sortir pour fuir, en se souvenant de la sanction, même lorsqu’elle sera grande, elle n’aura plus le courage de s’enfuir.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont défoncé la porte avant de transporter Mercy au commissariat de sécurité publique du 16è arrondissement de la ville de Douala. Les policiers ont coupé les chaînes et les cadenas sur la victime. Ils l’ont conduite à l’hôpital de district de Japoma.

Dans un communiqué, la ministre de la Promotion de la femme et de la famille condamne avec la plus grande fermeté ces violences inacceptables qui portent gravement atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux de l’enfant en général et de la fille en particulier. Le Pr Marie Thérèse Abena Ondoa invite les populations à signaler tout cas de maltraitance ou de violation des droits de l’enfant en appelant gratuitement le numéro vert 116.