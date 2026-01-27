Cameroun : vers le retour de la formation militaire dans les grandes écoles

Une réflexion est en cours au ministère de la Défense, au ministère de l’Enseignement supérieur ainsi que dans les universités et grandes écoles en vue de rendre opérationnelle cette formation.

Les futurs cadres du service public national autres que ceux de l’ENAM pourront bénéficier de la formation militaire élémentaire ou supérieure dans les prochaines années. Des réflexions sont en cours dans les sphères de formation académiques et militaires dans le but de rendre effective cette initiative. D’après une correspondance adressée par le ministre d’État ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Jacques Fame Ndongo, aux recteurs et vice chancelors, le gouvernement est sur le point d’engager la promotion du civisme dans la formation des jeunes au sein des grandes écoles.

Le ministre chargé de la Défense envisage à cet effet d’insérer des modules de formation militaire dans certaines grandes écoles et mène la réflexion pour « offrir une bonne formation civique, morale et physique en complément des cursus académiques », a écrit le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense dans une correspondance adressée au ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur.

L’initiative cible les Écoles normales supérieures, les Écoles normales supérieures d’enseignement technique, les Écoles nationales polytechniques, les Facultés de médecine et des sciences biomédicales ou pharmaceutiques. Les futurs enseignants, médecins ou encore ingénieurs pourront ainsi avoir, comme les futurs administrateurs formés à l’ENAM, l’expertise en commandement, stratégie et gestion des crises. Le gouvernement vise ainsi à former les leaders pouvant évoluer dans des environnements civils et militaires.

La formation envisagée pourra durer 45 jours dont 15 consacrés à la formation physique et 30 à la formation militaire et stratégique. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, précise au Minsesup que « les formations envisagées seraient organisées dans un cadre de partenariat avec un financement à la charge de l’administration demandeuse ». Ainsi s’annonce le retour de la formation militaire dans certaines grandes écoles comme les ENS et son instauration dans d’autres.