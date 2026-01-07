Cameroun : visite surprise de l’ambassadeur des USA Christopher John Lamora à Me Alice Nkom

Le diplomate américain en fin de mission au Cameroun a rendu une visite d’adieu à l’avocate, présidente du conseil d’administration du Redhac, porte-parole d’Issa Tchiroma Bakary.

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Cameroun, Christopher John Lamora, qui s’apprête à quitter le pays a rendu une visite surprise à Me Alice Nkom le mardi 06 janvier 2026. L’information a été portée à l’attention du public par l’avocate elle-même via ses réseaux sociaux. Arrivé en fin de mission en terre camerounaise, le diplomate a, au moment où il fait ses adieux au Cameroun, rencontré une figure bien connue de la société civile au Cameroun et en Afrique. Présidente du conseil d’administration du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Me Alice Nkom s’investit dans la défense des droits humains dans plusieurs pays en Afrique. Personnalité représentative de la société civile, elle présente un certain intérêt pour le diplomate américain.

Outre son engagement sans faille au sein de la société civile, me Alice Nkom défend et soutient l’opposition camerounaise dans sa lutte pour une véritable démocratie avec en prime le respect des droits et libertés. Christopher John Lamora lui rend une visite d’adieu dans un contexte où le Cameroun vient de traverser une crise post-électorale soldée par des morts, des blessés, des incarcérations ainsi que l’exil de certaines personnalités. Me Alice Nkom qui s’est alignée derrière Issa Tchiroma Bakary, l’opposant en exil, peut aussi être présentée comme l’une des figures de la « résistance » aux côtés de l’UPC2025.

Elle rend hommage à l’ambassadeur pour son humanité, « pour le travail accompli dans notre pays, pour sa disponibilité, pour son écoute, pour sa modestie rare, surtout à ce niveau de responsabilité ». Pour Alice Nkom, la diplomatie peut être une affaire du pouvoir. « Mais parfois, elle est aussi une affaire de respect, de présence sincère et de confiance silencieuse », a écrit l’avocate sans préciser les sujets abordés avec son hôte.

Christopher John Lamora a été nommé ambassadeur du Cameroun le 19 avril 2021 par le président Joe Biden et confirmé par le sénat américain le 18 décembre de la même année. Le diplomate a présenté les copies figurées de ses lettres de créances au ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, le 21 mars 2022. Quatre ans après sa nomination, Il vient de terminer sa mission en terre camerounaise. Pour le remplacer, le président Donald Trump a nommé Elisabeth Moore Aubin nouvelle ambassadrice, nomination confirmée par le sénat américain le 22 décembre 2025.