Cameroun : voici les nouveaux généraux promus et nommés par décrets présidentiels du 15 juillet 2025

Le président Paul Biya a rendu publics plusieurs décrets portant promotion de certains colonels, capitaine de vaisseau et généraux de brigade au grade supérieur. Le chef suprême des armées a aussi procédé aux nominations au sein unités de Défense.

Parmi les décrets signés le 15 juillet 2025, celui portant promotion de certains colonels et capitaines de vaisseau au grade de général et contre-amiral retient l’attention. L’acte concerne sept officiers supérieurs de la gendarmerie, de l’armée de terre et de la marine nationale. À la gendarmerie, le colonel Raymond Boum Bissoue est promu au grade de général de brigade. Originaire de l’arrondissement de Ndom, département de la Sanaga-Maritime, il est nommé commandant de la troisième région de gendarmerie.

Dans l’armée de terre, les colonels Tobie Gabriel Ngolo Ngomba, François Pelene, Alexandre Ferdinand Mveh, Robert Sadjo Wassouni et Guy Merlin Chembou Zambou accèdent aussi au grade de de général de brigade. Le général de brigade Tobie Gabriel Ngolo Ngomba est nommé commandant de la deuxième région militaire interarmées. Le général de brigade Robert Sadjo Wassouni est nommé commandant de la 51è brigade d’infanterie motorisée.

Dans la marine nationale, le décret présidentiel promeut au grade de contre-amiral le capitaine de vaisseau Hilary Ade Nkwenti, nommé major général de la Marine.

En dehors de ces colonels et capitaine de vaisseau promus nouveaux généraux de brigade et contre-amiral, le chef de l’Etat a pris d’autres décrets portant promotion au grade supérieur des Officiers généraux des Forces de défense et nomination de certains au ministère de la Défense.

Un texte porte promotion de huit officiers généraux dont un à la gendarmerie, deux dans l’armée de terre, deux dans l’armée de l’air et trois à la Marine nationale. À la gendarmerie, le général de brigade Elokobi Daniel Njock est promu au grade de général de division et nommé inspecteur général de la gendarmerie nationale. Dans l’armée de terre, les généraux de brigade Ahmed Mahamat (nommé commandant du Corps national des sapeurs-pompiers) et Hippolyte Ebaka accèdent au grade de général de division, tout comme les généraux de brigade Jean Calvin Momha et Emmanuel Amougou de l’armée de l’air. À la Marine nationale, Joseph Fouda, Jean Mendoua, Pierre Njine Ndjonkam passent du grade de contre-amiral au grade de vice-amiral.

Par ailleurs, d’autres décrets du président de la République, chef des Forces armées nomment des hauts gradés à la présidence. Un décret nomme le vice-Amiral Joseph Fouda conseiller spécial à la présidence de la République. Un autre décret nomme le général de division aérienne Emmanuel Amougou chef d’Etat-major particulier du président de la République.

Le mouvement de promotion et de nomination intervient dans un contexte politique marqué par l’approche de l’élection présidentielle et ses différents enjeux. Le sang neuf injecté ainsi que le changement à la tête de certaines unités participe du renforcement de la stratégie de défense pendant cette période sensible.