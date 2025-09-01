Cameroun Vs Eswatini : arrivée progressive des Lions indomptables à l’hôtel Hilton de Yaoundé

Plusieurs joueurs convoqués pour les deux prochaines confrontations comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 séjournent déjà dans la capitale camerounaise.

Au moins cinq joueurs ont déjà pris leurs quartiers à l’hôtel Hilton de Yaoundé entre la soirée du 31 août et la matinée du 1er septembre 2025. Georges Kévin Nkoudou, Jackson Tchatchoua, Danny Namaso et Arthur Avom attendent l’arrivée de leurs coéquipiers pour entamer des séances d’entraînement en vue des deux prochaines matchs FIFA comptant pour la 7è et la 8è journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les prochaines arrivées déjà annoncées sont celles du capitaine Vincent Aboubakar, Jean Charles Castelletto et Christian Bassogog. Ils sont attendus cet après-midi au lieu de rassemblement.

D’autres joueurs figurant sur la liste dévoilée par le coach Marc Brys en fin de semaine arrivent à Yaoundé dans la nuit du 1er au 02 septembre 2025. Martin Hongla, Simon Ngapandouentbu, Yvan Neyou, Patrick Soko, Enzo Boyomo, Franck Magri, Eric Maxim Choupo Moting, Simon Omossola, Christopher Wooh, Mahamadou Nagida, Franck Zambo Anguissa, André Onana, Carlos Baleba, Bryan Mbeumo. Les 14 seront suivis le mardi 02 septembre par Nouhou Tolo, Harold Moukoudi, Michael Ngadeu Ngandjui, Martin Beaurel Atemengua Ndzie et Nicolas Brice Moumi Ngamaleu, informe Equinoxe Tv qui signale

Les Lions indomptables affrontent l’Eswatini le jeudi 04 septembre 2025 au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. Pour la quatrième fois dans l’histoire, en matchs officiels, les deux équipes vont s’affronter. Dans le cadre des éliminatoires des Coupes du monde 1996 et 2026, les Lions indomptables ont dominé le Bouclier du Roi le 18 octobre 1992 par un score de 5-0. Les deux autres rencontres, celle du 17 janvier 1993 et celle du 19 mars 2025, les deux équipes se sont séparées sur un score vierge (zéro but partout).