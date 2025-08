Cameroun : Yaoundé abrite le 5e Forum international sur la gestion des urgences et événements de santé publique

La 5e édition du Forum international sur la gestion des urgences et événements de santé publique se conclut ce vendredi à Yaoundé, la capitale camerounaise.

Placé sous le thème « Urgences de santé publique et changements climatiques en Afrique : enjeux, défis et perspectives », ce rendez-vous stratégique de trois jours a lieu dans un contexte d’urgences sanitaires telles que les inondations, le choléra ou encore la rougeole, qui fragilisent les systèmes de santé et les tissus économiques des pays.

Pour renforcer ses capacités de riposte face aux menaces futures, le ministère camerounais de la Santé publique avec l’appui des partenaires techniques et financiers, dit miser sur une réponse plus rapide, coordonnée et plus efficace.

« Nous voulons avoir des actions complémentaires d’un pays à l’autre pour pouvoir arrêter une urgence de santé publique. C’est pour cela que nous avons organisé ce forum pour que chaque pays ait un plan stratégique de gestion des urgences qui entre dans le cadre du plan global mis en place » par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), avait expliqué mercredi lors de l’ouverture du forum Malachie Manaouda, le ministre camerounais de la Santé publique.

Ce forum réunit professionnels de la santé, experts nationaux et internationaux, représentants d’organisations internationales, ainsi que des délégations venues de plusieurs pays africains.

Il a pour objectif d’analyser les impacts des changements climatiques sur la santé humaine, animale et environnementale, de partager les bonnes pratiques de gestion des urgences sanitaires dans la sous-région, d’identifier des approches innovantes pour la préparation et la réponse aux crises et de renforcer la résilience des systèmes de santé face aux défis futurs.