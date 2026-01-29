CAN 2025 : la CAF sanctionne le Sénégal et le Maroc, des centaines de millions à payer

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a rendu son verdict dans lequel des fédérations et joueurs écopent de lourdes sanctions.

Ce n’est pas un jeu de découvrir les sanctions que les fédérations et joueurs sénégalais et marocains doivent purger dans les jours et mois qui viennent. La Confédération africaine de football distribue des sanctions punissant des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 qui s’est jouée le 18 janvier 2026 au stade Moulay Abdellah à Rabbat au Maroc.

Côté sénégalais, l’ensemble des sanctions pécuniaires que le pays écope s’élèvent à environ 369 millions de francs CFA. L’entraineur Pape Bouna Thiaw écope d’une suspension de cinq matchs assortie d’une amende de 100 000 dollars, soit 60 millions de francs. Lliman Ndiaye et son coéquipier Ismaila Sar sont suspendus pour deux matchs chacun. La CAF inflige aussi des amendes à la Fédération sénégalaise de football, en l’occurrence 180 millions de francs d’amende à l’encontre des supporters et 180 millions de francs à l’encontre des joueurs et du staff. Enfin, la confédération inflige le paiement de 9 millions de francs d’amende pour une mauvaise conduite collective des Sénégalais.

De même, du côté marocain, le total des sanctions pécuniaires s’élève à environ 369 millions de francs CFA. En effet, le célèbre Achraf Hakimi est suspendu pour deux matchs, tandis que Ismaël Saibari écope d’une suspension de trois matchs et d’une amende de 60 millions de francs. La Fédération royale du Maroc quant à elle écope de 189 millions de francs d’amende dont 120 millions pour les ramasseurs de balles, 60 millions pour les joueurs et le staff exerçant dans la zone de la VAR ainsi que 9 millions pour l’usage de lasers.

Par ailleurs, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la protestation que la Fédération royale du Maroc a introduite contre la Fédération sénégalaise de football. Les différentes sanctions se présentent comme un moyen de laver la tache noire dans l’organisation de CAN 2025 tout comme elles atténuent dans une certaine mesure la joie des Lions de la Teranga qui célèbrent leur deuxième sacre continental. Les incidents survenus à la finale de la CAN montrent que la Confédération a encore des efforts à faire pour améliorer le climat lors des grandes compétitions continentales de football.