CAN 2025 : sur qui faut-il parier pour gagner gros ?

La CAN 2025 au Maroc offre un scénario fascinant et imprévisible. Alors que plusieurs grandes nations traditionnelles se détachent, de nombreuses variables pourraient mener à un champion inattendu.

Cette incertitude générale rend l’analyse pré-tournoi encore plus essentielle, car une étude juste permet de dénicher la meilleure valeur auprès des meilleurs opérateurs de paris sportifs en Afrique avant que les cotes ne s’ajustent. Examiner les principaux favoris est donc le point de départ indispensable pour tout parieur avisé.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’avantage du Maroc à domicile

Le tournoi se déroulant au Maroc, la nation hôte s’impose d’emblée comme le principal favori. Les Lions de l’Atlas ne bénéficient pas seulement du soutien de leur public ; leur équipe fait preuve d’un certain niveau d’organisation tactique et de solidité défensive. Leur performance dépendra de leur capacité à transposer ce succès mondial sur la scène continentale, un défi qui a déjà fait trébucher de grandes équipes.

La puissance établie du Sénégal

En tant que champions 2021, le Sénégal possède un effectif d’une profondeur et d’une expérience exceptionnelles. Contrairement aux équipes bâties autour d’une ou deux stars, les Lions de la Teranga disposent de talents de premier plan à tous les postes, de Kalidou Koulibaly en défense à Sadio Mané en attaque. Le défi pour le Sénégal sera de maintenir son plus haut niveau, car la défense d’un titre de la CAN est historiquement difficile.

Le potentiel offensif du Nigeria

Le Nigeria représente l’option à haut risque mais à haute récompense pour tout parieur. L’équipe possède sans doute l’arsenal offensif le plus redoutable d’Afrique, mené par Victor Osimhen et soutenu par une pléiade de talents évoluant dans les meilleurs championnats européens. Cependant, leurs perspectives sont souvent compromises par des vulnérabilités défensives et une désorganisation tactique périodique. S’ils parviennent à établir une structure défensive stable, leur puissance de feu offensive pourrait submerger n’importe quel adversaire.

Le groupe des challengers

Au-delà des trois principaux, plusieurs nations méritent d’être prises en compte. La Côte d’Ivoire, championne en titre, a démontré la puissance de son dynamisme et de son soutien à domicile lors de l’édition 2023 et ne peut être sous-estimée. L’Égypte, grâce au talent individuel de Mohamed Salah, reste une menace constante en phase à élimination directe. L’Algérie sera déterminée à rebondir après ses récentes déceptions lors du tournoi, tandis que le Ghana et le Cameroun possèdent l’héritage et les qualités individuelles nécessaires pour créer la surprise.