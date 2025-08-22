CAN féminine 2026 : les Lionnes intensifient les préparatifs

Après la phase de la prise en main, les joueuses de la sélection nationale de football féminine travaillent pour renforcer la tactique.

L’annexe 1 du stade omnisports Ahmadou Ahidjo a une fois de plus abrité la séance d’entraînement des Lionnes seniors ce 21 août 2025. Pour le regroupement externe, 24 joueuses sur les 25 convoquées étaient présentes. Seule Naomi ETO’O n’ a pas pu faire le déplacement. Pas d’incident à signaler jusqu’à présent.

Le coach BISSECK et sa team ont mis l’accent hier sur la sortie de balle et des enchaînements en une touche de balle ou deux maximum jusqu’à la zone de finition, avec des transitions plus rapides dans la zone de préparation et des attaquants placés sur les côtés. C’est un système qui permet de prendre à défaut l’adversaire ayant un milieu de terrain danse, une défense haute ou dans une situation de contre attaque.

Charlène Meyong reconnait l’ intensité du travail et apprécie. Elle ne souhaite plus être absente à la prochaine CAN. Ses coéquipières et elles feront tout pour hisser haut le drapeau Camerounais. Il est prévu un match d’ évaluation ce dimanche 24 août. L adversaire et l’heure ne sont pas encore communiqués.