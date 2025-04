Célébration du Ramadan lundi au Cameroun : voici les explications du porte-parole de la CNCL

Après la fête du Ramadan célébrée au Cameroun le lundi 31 mars au lieu de dimanche 30 mars comme ailleurs, le porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire explique.

Le Pr Soule Mane donne une explication du décalage d’un jour observé au Cameroun au regard des autres pays dans la célébration de la fête du Ramadan 2025. Jusqu’au samedi 29 mars 2025 dans la nuit, aucune information vérifiée ne faisait état de l’apparition du croissant lunaire au Cameroun. C’est la substance d’un document de quatre pages produit par le porte-parole pour éclairer l’opinion plongée dans la brume d’un débat en cours depuis dimanche dernier. Les uns et les autres se demandant pourquoi au Cameroun le Ramadan a été célébré le 31 mars tandis qu’ailleurs, même dans les pays voisins, les fidèles musulmans ont fêté plutôt la veille. Dans les réponses, il a été avancé que le Pr Souley Mane ayant reçu l’information confirmant l’apparition du croissant lunaire, n’a pas daigné la communiquer.

Dans ses explications, le concerné fait le récit de la recherche du croissant lunaire dans la journée du samedi 19 mars. Après avoir vérifié que la lune n’a pas été aperçue dans les 10 régions, il a fait diffuser un communiqué à la CRTV au journal de 20h30 en accord avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Cameroun. Le porte-parole en donne trois raisons dont l’absence d’information confirmant l’apparition du croissant lunaire, l’encouragement du Grand imam de Yaoundé et du président de l’ACIC, le respect par l’opinion de la tranche 20h30-21h.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Par ailleurs, l’auteur des explications tient à relever que les affirmations selon lesquelles son téléphone était éteint ne sont pas fondées. Il mentionne en majuscules qu’il « est faux et même ridicule d’affirmer que le téléphone du président était éteint à 20h30 ». Les informations venues de Wandala, du Logone Birni ou de Maroua n’ont pas permis de confirmer l’apparition du croissant lunaire samedi à un moment acceptable pour que la fête du Ramadan soit célébrée dimanche.

Ce qui jette davantage l’huile sur le feu, c’est ce communiqué rendu public par un certain Conseil camerounais du croissant lunaire en date du 29 mars. L’organe désavoué et dont la compétence est non reconnue par les autorités pour annoncer le début et la fin du mois de Ramadan, a annoncé l’apparition du croissant lunaire et la célébration de la fête du Ramadan le dimanche 30 mars.

Face à cette série troublante, le Pr Souley Mane se dit déterminer à servir l’Islam. Il propose une approche inclusive et concertée pour améliorer la situation. Il propose, pour une meilleure redynamisation de la CNCL, la tenue d’une assemblée générale. L’instance pourra alors élargir le bureau du CNCL, se prononcer sur le maintien de la décision de commencer le jeûne et de célébrer le Ramadan selon la vision nationale ou de s’aligner aux options de l’Arabie Saoudite.