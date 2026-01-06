Centrafrique/présidentielle : Faustin-Archange Touadéra remporte la majorité absolue, selon les résultats provisoires (ANE)

Le président centrafricain sortant Faustin-Archange Touadéra a remporté la majorité absolue au premier tour de l’élection présidentielle, selon les résultats provisoires proclamés dans la nuit de lundi à mardi par l’Autorité nationale des élections (ANE), organe électoral de la Centrafrique.

M. Touadéra, candidat du Mouvement Cœurs unis (MCU), a obtenu 76,15% des suffrages exprimés, suivi par l’ancien Premier ministre Anicet-Georges Dologuélé (14,66%) et l’ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra (3,19%), selon l’ANE.

Le président de l’ANE, Mathias Barthélemy Morouba, a annoncé que M. Touadéra a été « provisoirement élu » président de la République centrafricaine.

Environ 2,3 millions d’électeurs étaient inscrits, avec un taux de participation de 52,42%, a-t-il précisé lors de la proclamation des résultats.

« Merci au peuple centrafricain (…) c’est le résultat de votre détermination », lit-on sur les plateformes officielles de campagne de M. Touadéra sur les réseaux sociaux peu après l’annonce des résultats.

Les résultats provisoires seront transmis à la Cour constitutionnelle, qui examinera les recours éventuels avant de proclamer les résultats définitifs d’ici au 20 janvier.

Agé de 68 ans, M. Touadéra avait occupé le poste de Premier ministre (2008-2013), avant d’être élu président de la république en 2016 puis réélu en 2021.