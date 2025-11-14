Cette fin d’année 2025, Orange Cameroun dévoile une liste… une longue liste… la Liste de rêve

Une liste si généreuse qu’elle fera vibrer toute la nation.

Une liste où chacun pourra trouver son bonheur, pour célébrer ensemble les 25 ans d’Orange Cameroun.

Partout dans le pays, une même promesse : partager des moments inoubliables.

Et au cœur de cette grande Liste, des cadeaux extraordinaires :

Des centaines de millions de F CFA

Des SUV — les voitures de l’heure — chaque semaine dans chaque Région

Des Smart TVs 65’’

…et une longue suite de surprises pour illuminer les fêtes

Mais la fin d’année, c’est aussi la Liste des espoirs.

Celle où les Lions Indomptables rêvent d’une sixième étoile lors de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies au Maroc.

Et, comme depuis 25 ans déjà, Orange, sponsor majeur, sera là pour amplifier chaque émotion, chaque victoire, chaque moment de fierté.

Dans cette Liste exceptionnelle :

50 voyages à gagner pour le Maroc

Des milliers de maillots à remporter chaque jour

Pour tenter votre chance, rien de plus simple :

il suffit d’utiliser les gestes du quotidien, ceux qui vous connectent déjà à Orange :

Souscrire un forfait Orange Bonus au #111*1# ou via Max it

au ou via Payer avec Orange Money au #150# ou via Max it

En 2025, pour ses 25 ans, Orange Cameroun ne dresse pas seulement une liste de cadeaux…

mais une Dream List, d’émotions, de rêves partagés.

Une liste qui rassemble, une liste qui fait gagner tout un pays.