Activités institutionnellesActivités institutionnelles, ORANGE CAMEROUN



EN CE MOMENT


Cette fin d’année 2025, Orange Cameroun dévoile une liste… une longue liste… la Liste de rêve

Une liste si généreuse qu’elle fera vibrer toute la nation. Une liste où chacun pourra trouver son bonheur, pour célébrer…

Publié par Partenaire
le: 14 novembre 2025
Orange

Une liste si généreuse qu’elle fera vibrer toute la nation.
Une liste où chacun pourra trouver son bonheur, pour célébrer ensemble les 25 ans d’Orange Cameroun.

Partout dans le pays, une même promesse : partager des moments inoubliables.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Et au cœur de cette grande Liste, des cadeaux extraordinaires :

  • Des centaines de millions de F CFA
  • Des SUV — les voitures de l’heure — chaque semaine dans chaque Région
  • Des Smart TVs 65’’
  • …et une longue suite de surprises pour illuminer les fêtes

Mais la fin d’année, c’est aussi la Liste des espoirs.

Celle où les Lions Indomptables rêvent d’une sixième étoile lors de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies au Maroc.
Et, comme depuis 25 ans déjà, Orange, sponsor majeur, sera là pour amplifier chaque émotion, chaque victoire, chaque moment de fierté.

Dans cette Liste exceptionnelle :

  • 50 voyages à gagner pour le Maroc
  • Des milliers de maillots à remporter chaque jour

Pour tenter votre chance, rien de plus simple :
il suffit d’utiliser les gestes du quotidien, ceux qui vous connectent déjà à Orange :

  • Souscrire un forfait Orange Bonus au #111*1# ou via Max it
  • Payer avec Orange Money au #150# ou via Max it

En 2025, pour ses 25 ans, Orange Cameroun ne dresse pas seulement une liste de cadeaux…
mais une Dream List, d’émotions, de rêves partagés.
Une liste qui rassemble, une liste qui fait gagner tout un pays.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(Droits réservés)

Élection des conseillers régionaux : Elections Cameroon lance la formation des formateurs

14 novembre 2025 Publié à 12h23

Le processus électoral se poursuit au Cameroun. Après la présidentielle du 12 octobre,…

Savoir plus
(DR)

Cameroun-Elections régionales 2025 : la campagne électorale s’ouvre ce 15 novembre

14 novembre 2025 Publié à 12h11

Les états-majors des partis politiques, les chefs traditionnels et institutions concernées se mobilisent…

Savoir plus
Les Lions indomptables tombent, Cabral Libii les encourage Fecafoot

Cameroun : Cabral Libii remonte le moral des Lions éliminés aux barrages pour le Mondial 2026

14 novembre 2025 Publié à 09h56

Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale demande aux Lions…

Savoir plus